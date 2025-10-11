La eliminación de la Selección Mexicana Sub 20 ante Argentina en los Cuartos de Final del Mundial de la categoría fue un duro golpe para un equipo tricolor que había generado grandes expectativas.

La afición mexicana y los especialistas se fueron como 'gorda en tobogán' y depositaron su confianza en una generación talentosa, pero el 2-0 en contra evidenció las carencias del Tricolor frente a un rival como la Albiceleste.

Este resultado no solo frenó el sueño mundialista, sino que también añadió un capítulo más a la lista de decepciones de México en torneos internacionales. El partido mostró una versión desconocida de México, que se vio superado desde los primeros minutos.

Los goles de Maher Carrizo al minuto 9 y de Mateo Silvetti al 56’ reflejaron la superioridad argentina, que supo capitalizar los momentos de desconcierto del equipo mexicano.

La falta de reacción del Tricolor, combinada con su incapacidad para generar peligro en el arco rival, dejó en claro que el planteamiento táctico y la ejecución no estuvieron a la altura de las exigencias de un duelo de esta magnitud.

Uno de los puntos más decepcionantes fue el desempeño de Gilberto Mora, quien hasta ese momento había sido la figura destacada de México. Las expectativas sobre el canterano de Xolos eran altas, pero su presencia en el partido fue prácticamente nula.

¿Cómo fueron las burlas de los aficionados argentinos hacia los mexicanos?

Sin embargo, fuera de lo que sucedió en el terreno de juego, otro duelo se suscitó en las redes sociales entre mexicanos y argentinos, incluso desde días antes de que se diera el choque de Cuartos de Final entre ambas selecciones, dejando en claro que la rivalidad historica y deportiva entre ambas naciones es candente.

Tras la victoria de Argentina por 2-0, los aficionados albicelestes no perdieron la oportunidad de mofarse de México en las redes sociales, intensificando las burlas hacia el Tricolor y sus seguidores. Frases como “YA QUIERO VER CÓMO ARRANCAN SUS LLOROS JAJAJAJAJA YA NO SON HIJOS, SON NIETOS” o “Nietitos, se habla en la cancha” inundaron las plataformas, haciendo referencia a la hegemonía de Argentina sobre México en torneos internacionales.

"Un clásico ganarle a México en todos los mundiales", "Vamos argentina!!! Recaliente estaban los mexicanos jajajajaja son nuestros hijos incluso en sub 20!!!", "Lástima que no pudo jugar Mora, el resultado hubiera sido distinto seguramente", "jajajaja, pero si los mechichangos decían que el muerto de Gilberto mora valía más de 50 millones", "Como es de costumbre vs México", "Jajaja, hijos por siempre estos saltamuros", fueron otros comentarios en las redes.

Nietitos, se habla en la cancha pic.twitter.com/GE5zTdIXSC — O (@OwenRamirez97) October 12, 2025