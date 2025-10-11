No importa la categoría, instancia o torneo, el resultado siempre es lo mismo. México fue eliminado por Argentina en el Mundial Sub-20, con lo que una buena generación de futbolistas se unió a la lista de fracasos en eventos importantes.

El cuadro Albiceleste demostró jerarquía y se aprovechó de los momentos dubitativos del Tricolor, que en los 90 minutos fueron incapaces de generar peligro. Uno de los jugadores que más decepcionó fue Gilberto Mora, que estuvo borrado todo el encuentro.

¿Qué hizo Gilberto Mora en el partido contra Argentina?

Tres goles y dos asistencias generaron muchas expectativas sobre Gilberto Mora, que hasta los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 se había convertido en el mejor jugador de la Selección Mexicana.

Se esperaba que el canterano de Xolos, ayudado por Elías Montiel, Obed Vargas y Alexei Domínguez pesaran en el esquema del combinado nacional, que tenía una dura tarea ante los argentinos.

No obstante, desde que sonó el silbatazo inicial los jugadores mexicanos se vieron superados por los sudamericanos. Principalmente porque Domínguez salió de cambio por lesión y mientras ingresaba su sustituto, cayó el 1-0 en contra.

De ahí en adelante los pilares de México desaparecieron. Gil Mora no estuvo en contacto con el balón como en partidos anteriores, por lo que el equipo mexicano careció de profundidad.

En cuanto Morita tenía el esférico la marca albiceleste lo ahogaba y no lo permitía pensar. Apenas un tiro que acabó en las manos del portero y una polémica jugada que se pedía como penalti fue lo que generó Gil Mora en el primer tiempo.

La historia no cambió mucho para la parte complementaria, debido a que el jugador de 16 años no tuvo muchas posibilidades de crear jugadas. Así fue pasando el tiempo y Mora desapareció del campo en la que era vista como su prueba de fuego con la Selección Mexicana.