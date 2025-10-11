La Selección Mexicana Sub-20 tiene cuesta arriba los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, debido a que en los primeros minutos Argentina logró el gol con el que parcialmente están ganando el partido.

Eduardo Arce no ha mostrado mucha reacción desde las bancas, sobre todo porque perdió a un jugador importante en los primeros minutos por lesión y tuvo que modificar su esquema.

¿Qué le pasó a Alexei Domínguez?

Alexei Domínguez ha sido uno de los jugadores más destacados de México en el Mundial Sub-20, al grado de que se habla de que varios equipos de Europa ya le pusieron el ojo encima para una posible contratación.

El partido de Cuartos de Final ante Argentina era una gran vitrina para el canterano de Pachuca y dejar claro que está para cosas grandes. Sin embargo, el ímpetu con el que salió al terreno de juego duró muy poco.

Apenas se estaba jugando el minuto siete cuando en un balón dividido con un sudamericano se llevó la peor parte el nacional, por lo que estuvo varios minutos tendido en el césped.

Eduardo Arce sabía que había perdido a una de sus piezas fundamentales cuando Domínguez comenzó a llorar por el dolor y frustración de saber que no continuaría en el partido.

El extremo de 20 tuvo que abandonar en camilla y entre lágrimas el encuentro que apenas comenzaba. Su lugar tuvo que ser ocupado por Hugo Camberos, que también ha dejado buenas sensaciones en el torneo.

Las noticias empeoraron cuando instantes después, mientras jugaba el Tricolor con diez futbolistas mientras ingresaba Camberos, Maher Carrizo adelantó a la Albiceleste en una descolgada de su equipo.