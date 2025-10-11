Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, protagonizó un momento gracioso durante la conferencia de prensa previa al amistoso contra Colombia, de este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium.

Rompiendo con el protocolo habitual, el entrenador del Tri se mostró desconcertado por la presencia de reporteros de FOX, FOX Sports y Fox Deportes, lo que generó un intercambio divertido que captó la atención de los presentes.

El Vasco, en lugar de centrarse únicamente en situaciones sobre el siguiente partido de México, aprovechó para aclarar, con humor, las diferencias entre los medios y un poco de la polémica legal que ha rodeado a las televisoras.

Durante la conferencia, la confusión surgió cuando Rodolfo Landeros de Fox Deportes, Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports y Juan Carlos Ibarragan de FOX (Tubi) se presentaron.

Cuando uno de ellos intentó formular su pregunta, Aguirre lo interrumpió para cuestionar, con un toque de humor, cuál de los "Fox" era "el bueno".

El entrenador expresó su desconcierto por la similitud de los nombres y las diferencias entre las cadenas, lo que derivó en un momento chuzco que rompió la formalidad habitual de estas ruedas de prensa.

"¿No es Fox aquel?, ¿El bueno es aquel, o tú eres el bueno?, ¿Quién es de los gringos?, ¿Quién está demandando a quién?".

Estas interrogantes, acompañadas de risas de los presentes, evidenciaron la confusión irónica del técnico ante las televisoras.

Aunque para algunos de los presentes la situación generó un rato de risas, no todos lo vieron bien, como sucedió con Carlos Hermosillo, quien estalló en contra del Vasco a través de las redes sociales.

¿Que fue lo que dijo Carlos Hermosillo sobre Javier Aguirre y sus burlas hacia 'los Fox'?

"Esto de Javier Aguirre, sí me parece una falta de respeto…", comenzó escribiendo el Grandote de Cerro Azul en su cuenta de X.

"¿Un técnico nacional qué tendría que estar opinando? Es Fox Sports @FOXSportsMX y se acabó", redactó. "Se me hace un tema ridículo que además se mofe de este tipo de cosas; que no le incumben y no le corresponden, ni a él ni a nadie".

"Él es entrenador de una Selección y debe estar ajeno a cualquier otro tipo de cosas. Quererse hacerse el simpático para distraer la atención, que lo haga con otras cosas, pero no con eso…En fin, en este país todo puede suceder", finalizó.