La Selección Mexicana fue humillada este sábado a manos de Colombia (4-0), que aunque fue un partido amistoso, el resultado encendió las alarmas y despertó miles de críticas por parte de los aficionados y los medios de comunicación.

El marcador final reflejó de manera precisa lo que se vivió dentro del campo, los jugadores del Tri no tuvieron respuesta a la ofensiva de los sudamericanos, y tampoco generaron mucho peligro en ataque.

Orbelín Pineda disputa el balón con James Rodríguez (c), de Colombia, durante un partido de preparación para la Copa Mundial 2026 entre México y Colombia. FOTO: EFE

¿Quiénes fueron los señalados de la Selección Nacional en el partido ante Colombia?

Una de las mejores noticias dentro del caos para México, fueron los minutos de experiencia ganados por Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca, quien fue titular y salió de cambio a los 57 minutos de partido.

Quien entró por él, fue Hirving Lozano, que fue quien más generó ocasiones en los minutos que disputó

Marcel Ruiz se luce con una exquisita asistencia en victoria del Toluca vs Necaxa / Foto: Imago7

Del lado de las críticas, el principal señalado fue Luis Ángel Malagón, quien se llevó cientos de ataques en redes sociales por los cuatro tantos que le metieron los colombianos.

El guardameta del América no pudo contener la goleada, incluso, muchos dicen que en el último tanto, pudo haber hecho más, ya que fue un tiro muy suave que se le fue por en medio de las piernas.

Otro señalado fue Jorge Sánchez, defensa lateral que se vio expuesto ante Luis Diaz, delantero del Bayern Múnich. Aunque ese duelo es disparejo desde el papel si se compara en dónde juega cada uno, era una buena prueba para el mexicano, que desafortunadamente, reprobó.

Asimismo, la titularidad de Diego Laínez fue cuestionada por más de uno, porque además de que no es un jugador que regularmente va a la selección, no consiguió generar mucho peligro en su tiempo en cancha.

El Tri volverá a jugar un partido amistoso de preparación para el Mundial de 2026, esta vez ante Ecuador, este martes 14 de octubre. Ya se verá si logran reponerse de este duro golpe.

