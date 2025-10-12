Luego de una intensa travesía mundialista en tierras chilenas, la Selección Mexicana Sub-20 aterrizó en suelo azteca con el peso de una eliminación que aún duele dentro del grupo.

El equipo, comandado por Eduardo Arce, que hace apenas unas horas vio desvanecerse la ilusión de seguir en la Copa del Mundo al caer (2-0) ante Argentina, regresó con rostros marcados por la tristeza a la Ciudad de México.

El grupo encabezado por Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y Tahiel Jiménez fue recibido por familiares y algunos aficionados, quienes no dudaron en reconocer su esfuerzo en la cancha.

"Estamos golpeados, ya que el grupo quería más, luchó por más. Se vio un buen futbol en el campo en todos los partidos, nos enfrentamos a grandes potencias. Tenemos que cuidar los detalles y buscar que México en estos partidos gane", mencionó Eduardo Arce.

México está listo para enfrentar a Argentina en Cuartos de Final del Mundial Sub-20. Foto: @miseleccionsubs

El extécnico del Puebla, quien desconoce qué sucederá con su futuro en el Tricolor, agregó que entiende las críticas de la afición, pero aseguró que se dejó todo en la cancha.

"Sabemos la exigencia de la afición, nosotros siempre pretendemos más y se buscó por todos lados: desde la mentalidad, un fútbol agresivo, y desplegamos buen futbol".

En silencio y reflexionando lo ocurrido, cada uno de los elementos del combinado mexicano abandonó las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esperando sumarse pronto a sus clubes para buscar, desde la Liga MX, seguir sumando experiencia y un lugar en el equipo mayor de Javier Aguirre.

