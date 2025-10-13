La humillación que vivió la Selección Nacional ante Colombia, aunque fue en un partido amistoso, encendió las alarmas y despertó las críticas entre los aficionados del balompié mexicano.
Ahora, tendrán otra dura prueba ante Ecuador, que vive uno de sus mejores momentos futbolísticos, y además, contarán con el apoyo de la afición, por que el duelo se celebrará en Guadalajara.
El panorama obliga a México a reaccionar rápidamente, corregir errores defensivos y recuperar la confianza de cara al duelo en el Estadio Akron, donde el Tri buscará ofrecer una versión más competitiva ante una selección sólida con jugadores como Enner Valencia o Moisés Caicedo.
También, se deberá prestar atención a los cambios que haga El Vasco Aguirre. En el juego ante Colombia sorprendió con jugadores como Diego Laínez en el once titular, y ya se verá qué otras piezas moverá en este próximo partido.
¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso de México y Ecuador?
El partido de este martes 14 de octubre está pactado para arrancar a las 20:30 horas, (Tiempo del Centro de México), y se podrá disfrutar a través de las señales de TUDN, Vix, Canal 5 y Azteca 7.
- México vs Ecuador
- Sede: Estadio Akron, Guadalajara
- Horario: 8:30 pm
- Transmisión: Azteca 7, TUDN, Canal 5, Vix.
