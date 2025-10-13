Sebastián Beccacece advierte sobre el México vs Ecuador: Será un partido parecido un juego del Mundial

México enfrentará este martes a la Selección de Ecuador, luego de langoleada sufrida ante Colombia, en Arlington, Texas. En el equipo ecuatoriano saben que el Tricolor llegará con ganas y hambre de limpiar su imagen.

El argentino Sebastián Beccacece, director técnico de Ecuador, habló sobre la peligrosidad que significa enfrentar a México y asegura que será un encuentro parecido a lo que se verá en el Mundial.

"Es un rival que siempre nos ha costado, a lo largo de la historia, en Ecuador sólo hemos ganado cuatro veces, es un futbol de mexicanos que tienen un gran poderío para construir, para avanzar, muy técnico, siempre ha sido un equipo muy resistente y comprometido con su país", declaró el joven estratega sudamericano.

"Será lindo un partido que nos llevará seguramente a una exigencia máxima, en un estadio lleno; será lejos de un amistoso, queremos que se parezca a partidos clasificatorios y del Mundial", agregó.

Para Beccacece no es relevante que México haya sido goleado por Colombia en su encuentro pasado, para ellos su rival será una complicada prueba, comandada por un "gran estratega con muchas vivencias".

"Nosotros somos un equipo que resuelve el presente. No importa el rival y si vienes de ganar o perder. Vamos a intentar ese camino aunque enfrentamos a un rival que tiene un grandísimo entrenador con muchas vivencias. Sabemos el historial a lo largo del tiempo. Con la convicción y fe de un proceso, nosotros nos preparamos para el Mundial", aseveró.

