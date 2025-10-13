Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa del Mundo 2026 y con el pasar de los días, en redes sociales aparecen filtraciones de los distintos uniformes para cada Selección. Este lunes, fue el turno de la camiseta de portero de México, en lo que sería un claro homenaje a Jorge Campos, el legendario guardameta tricolor.

De acuerdo con el diseño compartido en redes sociales, la camiseta sería color rosa mexicano con el escudo de la Selección en blanco; sin embargo, tanto en los costados de la camiseta como en la parte baja de la misma, así como el short, llevan un diseño con colores morado y amarillo parecido a los que lucía Campos en sus mejores años.

Se filtró el nuevo jersey de portero de la Selección Mexicana / Foto: Especiales

¿CUÁNTOS MUNDIALES JUGÓ JORGE CAMPOS?

El histórico portero del Tri, fue el encargado de custodiar la portería mexicana en Estados Unidos 1994 y Francia 1998. También fue convocado para el Mundial de Corea-Japón 2002, pero no jugó en ningún partido.

En su debut mundialista, Campos fue parte del grupo E junto al Tri, Irlanda, Italia y Noruega. Fue eliminado por Bulgaria en octavos de final y en total, recibió 4 goles, sin tomar en cuenta la definición por penales donde cayó el conjunto nacional.

En Francia 1998, México también fue parte del grupo E junto a Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur. Fue eliminado en octavos de final por Alemania y en total, recibió 7 goles en contra.

