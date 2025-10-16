Por más de una década, Christian Martinoli se ha consolidado como el narrador más importante y reconocido de México. Gracias al equipo que formó junto a Luis García, Jorge Campos y Zague, los televidentes los prefieren por encima de Televisa en los partidos de futbol en los que suelen competir.

No obstante, no a todos les agrada es estilo un tanto rudo y directo del comentarista de TV Azteca. Incluso recientemente un futbolista lo acusó de arruinar su carrera debido a los comentarios que lanzó durante uno de los partidos más complicados en los que le tocó estar.

Lee también Jugadores de la Selección Mexicana Sub-20 son pretendidos en Europa

¿A qué futbolista le arruinó la carrera Christian Martinoli?

Uno de los pasajes más oscuros en la historia del futbol mexicano se escribió en 2008. Tras empatar con Canadá y perder frente a Guatemala, Hugo Sánchez y sus dirigidos estaban obligados a golear a Haití para avanzar a las finales que daban el pase a los Juegos Olímpicos de Beijing.

Ese encuentro estuvo marcado por errores increíbles de todos los jugadores mexicanos, quienes pese a que ganaron 5-1, el tanto que permitió Guillermo Ochoa los eliminó del torneo y le costó el puesto a Hugol de cara al proceso para el Mundial Sudáfrica 2010.

Uno de los elementos que más críticas recibió tras ese partido fue Santiago Fernández, canterano del América, quien erró tres jugadas cantadas de gol, todas ellas enmarcadas con la narración de Christian Martinoli.

Santiago Fernández falló tres jugadas claras ante Haití en el Preolímpico 2008. Foto: Especial

Fernández, quien tras ese fracaso tuvo poco destacable en su andar en el futbol recientemente acusó al comentarista de TV Azteca se haberle arruinado su carrera con sus comentarios, debido a que fueron desmedidos y lo persiguieron el resto de su vida.

“Es mi responsabilidad, asumo que yo fallé, pero hubo irresponsabilidad grande de su parte, aprovechándose de ese momento, donde parece ser una burla con comentarios que te marcan. En ese momento no midieron todo el daño que podría haber después.

“Él (Martinoli) debió tener más cuidado en ver cómo decir las cosas. No tengo nada contra él, es su estilo, simplemente creo que debe ser más empático con los otros. Me hizo la vida más complicada, porque hoy todavía hay gente que me sigue diciendo ‘de qué te vas a disfrazar’”, relató Santiago Fernández en el canal de YouTube de Antonio de Valdés.