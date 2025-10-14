La Selección Mexicana jugó este martes ante Ecuador, una prueba importante para el equipo de Javier Aguirre, que, luego de tomar la ventaja en el marcador tras una anotación de Germán Berterame, vio el empate antes de los veinte minutos.

El tanto de la igualdad, que llegó tras un penalti cometido por el arquero Raúl Rangel, generó la molestia de la afición local y también de Christian Martinoli, quien, luego de ver la repetición, se lanzó contra el jugador de Chivas.

La molestia de Martinoli, quien habló en la previa sobre lo importante que era no cometer errores, aumentó ante un comentario de Jorge Campos, su compañero en la transmisión, quien negó en todo momento la marcación de la jugada.

Esa postura provocó que Martinoli se lanzara contra el exfutbolista, asegurando que es un "pésimo analista" por no querer ver el error del portero mexicano, quizá por la amistad que tiene con los jugadores del Tricolor.

La frase de Campos tuvo respuesta por parte del exelemento de Pumas, quien reiteró que no es "analista", dejando un momento de tensión que no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales.