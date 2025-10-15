La Selección Mexicana Sub-20 ilusionó a la afición con su buen futbol en el Mundial que se festeja en Chile. Lamentablemente, el equipo cayó en Cuartos de Final ante Argentina.
No obstante, esta generación promete muchos, debido a que elementos como Gilberto Mora, Elías Montiel, Hugo Camberos y Obed Vargas brillaron y estarían en la órbita de varios cubes importantes.
Lee también Jorge Campos: la espectacular jugada que hizo como delantero del LA Galaxy
¿Cuántos jugadores de México Sub-20 se van a Europa?
Pese a que fracasaron en su intento de avanzar más lejos en el Mundial Sub-20, el futuro de la Selección Mexicana estaría en buenas manos, debido a que varios jugadores podrían emigrar al Viejo Continente.
Sin duda, Gilberto Mora fue quien más miradas se robó en el campeonato, ya que pese a sus 16 años, fue de los mejor y no le pesó la inexperiencia. Se habla de que Manchester United y Barcelona lo siguen de cerca.
“Por Gilberto Mora no hay ofertas formales de ningún club; sí hay equipos que han preguntado, diría Manchester United y Barcelona como los más interesados, pero no han pasado de consultas”, comentó César Luis Merlo.
Por otra parte, desde la perspectiva del experto en fichajes argentino, el jugador que más posibilidades que tiene de irse rápido a Europa es Obed Vargas, ya que rechazará la renovación en la MLS y llegaría libre. Además, por convenio con la Bundesliga, los jugadores norteamericanos no ocupan plaza de extranjero, recordando que tiene la doble nacionalidad.
“Hay dos que van a ir a Europa seguro, uno es Obed Vargas, no va a renovar con Seattle Sounders y la tendrá más fácil. El Sporting Lisboa lo quiere y yo marco un asterisco en Alemania, porque por su doble nacionalidad no ocuparía plaza de extranjero”, agregó.
Finalmente, pronosticó que el Brujas de Bélgica volverá a la carga por Hugo Camberos y espera que Chivas le dé facilidades de irse; contrario a Elías Montiel, que tiene ofertas, pero una cláusula de recisión elevada.
“Vuelve a estar detrás de Camberos el Brujas y volverá a hacer una oferta. Elías Montiel es seguido por el Ajax y el Olympique de Marsella, pero el Pachuca es difícil de negociar con su cláusula”, aseguró.