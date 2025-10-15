La Selección Mexicana Sub-20 ilusionó a la afición con su buen futbol en el Mundial que se festeja en Chile. Lamentablemente, el equipo cayó en Cuartos de Final ante Argentina.

No obstante, esta generación promete muchos, debido a que elementos como Gilberto Mora, Elías Montiel, Hugo Camberos y Obed Vargas brillaron y estarían en la órbita de varios cubes importantes.

¿Cuántos jugadores de México Sub-20 se van a Europa?

Pese a que fracasaron en su intento de avanzar más lejos en el Mundial Sub-20, el futuro de la Selección Mexicana estaría en buenas manos, debido a que varios jugadores podrían emigrar al Viejo Continente.

Sin duda, Gilberto Mora fue quien más miradas se robó en el campeonato, ya que pese a sus 16 años, fue de los mejor y no le pesó la inexperiencia. Se habla de que Manchester United y Barcelona lo siguen de cerca.

“Por Gilberto Mora no hay ofertas formales de ningún club; sí hay equipos que han preguntado, diría Manchester United y Barcelona como los más interesados, pero no han pasado de consultas”, comentó César Luis Merlo.

Gilberto Mora fue la gran figura de México en el Mundial Sub-20. Foto: @miseleccionsubs

Por otra parte, desde la perspectiva del experto en fichajes argentino, el jugador que más posibilidades que tiene de irse rápido a Europa es Obed Vargas, ya que rechazará la renovación en la MLS y llegaría libre. Además, por convenio con la Bundesliga, los jugadores norteamericanos no ocupan plaza de extranjero, recordando que tiene la doble nacionalidad.

“Hay dos que van a ir a Europa seguro, uno es Obed Vargas, no va a renovar con Seattle Sounders y la tendrá más fácil. El Sporting Lisboa lo quiere y yo marco un asterisco en Alemania, porque por su doble nacionalidad no ocuparía plaza de extranjero”, agregó.

Finalmente, pronosticó que el Brujas de Bélgica volverá a la carga por Hugo Camberos y espera que Chivas le dé facilidades de irse; contrario a Elías Montiel, que tiene ofertas, pero una cláusula de recisión elevada.

“Vuelve a estar detrás de Camberos el Brujas y volverá a hacer una oferta. Elías Montiel es seguido por el Ajax y el Olympique de Marsella, pero el Pachuca es difícil de negociar con su cláusula”, aseguró.