La Selección Mexicana vivió un auténtico calvario en la Fecha FIFA de octubre. Primero fueron goleador por Colombia (0-4) en Dallas y posteriormente no pasaron del empate contra Ecuador 1-1 en Guadalajara.

Hay muy poco que destacar en este Tricolor, que mostró muchas carencias y Javier Aguirre está obligado a cambiarle la cara al grupo, tomando en cuenta que falta menos de un año para que se inaugure el Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

Lee también Christian Martinoli estalla en contra de Alexis Vega: "¡No hizo absolutamente nada ante Ecuador!"

¿Por qué afición ofendió a Santiago Giménez?

Ante la lesión de Raúl Jiménez, esta era una oportunidad inmejorable para Santiago Giménez de quedarse la titularidad en la delantera de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo.

El atacante del Milan fue titular ante Colombia, pero debido al dominio de los sudamericanos prácticamente no tocó el balón, lo que resultó en un partido más en cero con la playera nacional.

En el choque contra Ecuador se quedó en la banca y le tocó ver cómo Germán Berterame, que apenas suma seis juegos con México, se estrenó en los primeros minutos. El Bebote ingresó de cambio, aunque poco pudo aportar para romper el empate frente a los ecuatorianos.

La afición explotó contra Santiago Giménez por su falta de gol con México. Foto: Especial

Tras el gol del jugador de Monterrey, la afición se volcó en contra de Santi, a quien criticaron debido a que Berterame en menos tiempo ya ha comenzado a pesar con el Tri e incluso lo ponen por encima de Giménez para el Mundial 2026.

"Un argentino de aliexpress ya hizo más que el delantero titular del Milan, qué vergüenza"; "De los dos argentinos, Berterame debería estar peleando ser el segundo delantero"; "Este argentino sí marca la diferencia no como el otro"; "mil veces mejor que el Chasquito Gimenez, grítelo mi selección"; son alguna de las críticas de los aficionados para Santiago Giménez.