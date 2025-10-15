Luego del partido amistoso entre la Selección Mexicana ante su similar de Ecuador, Christian Martinoli no se contuvo y a pesar de ser un ferviente seguidor de los Diablos Rojos del Toluca lanzó una dura crítica contra Alexis Vega tras su discreta actuación en el Tri durante la fecha FIFA.

El conductor de TV Azteca expresó su frustración por el bajo rendimiento del delantero en el conjunto nacional, contrastando con su explosividad en la Liga MX.

Martinoli, conocido por su pasión desenfrenada por los escarlatas y su buena relación con el entrenador Antonio Mohamed, no escatimó palabras negativas contra Vega, a quien ha elogiado en el ámbito a nivel de clubes.

¿Qué fue lo que dijo Christian Martinoli acerca de la actuación de Alexis Vega?

"¡No hizo absolutamente nada!", exclamó el comentarista de Azteca Deportes, refiriéndose a los escasos 15 minutos que disputó el jugador en el reciente duelo amistoso ante los ecuatorianos.

“La gente me critica a mí porque no criticó Alexis Vega y jugó 15 minutos y no hizo absolutamente nada. Alexis Vega es otro jugador, tipo 'Chaquito', guardando las proporciones y distancias, que si en su Liga, que es la mexicana, la rompe, destroza a todos, tiene el compromiso moral de por lo menos cuando tenga la pelota en Selección Mexicana de buscar encarar”, sentenció.

"Es lo mínimo que le puedes pedir, ya después si pierdes todas, es otra cosa, pero tiene que encargar”, afirmó Martinoli.

Y es que para el comunicador de la empresa del Ajusco, Alexis Vega tiene el talento para ir siempre hacia adelante y no arrepentirse y no mostrar el carácter intempestivo que suele mostrar en el Toluca.

“No puede un jugador como Alexis Vega, no animarse, pisar la bola y tocarla hacia atrás de apoyo, eso no lo puedo permitir, no me gusta no me interesa, no me funciona. Yo quiero al Alexis explosivo, caliente, vibrante del 'Chorizo Power' no lo que nos regala por pedazos y pedacería y con rasguñitos con Selección Mexicana, he dicho lo suficiente contra Alexis”, manifestó.

Esta arremetida llega en un momento clave para Vega, quien busca consolidarse de cara al Mundial 2026.