La Copa Mundial de 2026 marcará un antes y un después en la historia de este certamen internacional al expandirse a 48 equipos participantes, un récord en la competición.
Por ello, cada vez son más los nuevos invitados al certamen que reunirá a la mejores selecciones del planeta en búsqueda de la gloria del orbe.
El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzando el 11 de junio de 2026 y culminando con la final el 19 de julio. Los tres países anfitriones ya tienen su presencia garantizada, ocupando tres de las plazas directas de la CONCACAF.
Lee también: Luis García manda un mensaje contundente sus 'rivales': 'Junto a Martinoli, nos la 'Pérez Prado''
De las 48 plazas disponibles, 43 se obtendrán mediante eliminatorias continentales, y dos más se definirán en los repechajes intercontinentales programados para marzo de 2026, que involucrarán a seis equipos.
El cierre de esta jornada clasificatoria marcó un paso importante para muchos equipos, algunos de ellos volviendo al máximo torneo tras años de ausencia, y otras consolidando su dominio en sus respectivas confederaciones.
¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 hasta el momento?
Recientemente, Inglaterra se convirtió en la primera selección europea en clasificarse a la justa de Norteamérica, lográndolo el pasado martes 14 de octubre, mientras que por África, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal aseguraron sus plazas el mismo día.
En Asia, Qatar y Arabia Saudí avanzaron también al certamen, con ello suman ya 28 selecciones clasificadas al Mundial 2026.
CONCACAF:
- México
- Estados Unidos
- Canadá
CONMEBOL:
- Argentina
- Brasil
- Ecuador
- Colombia
- Uruguay
- Paraguay
UEFA:
- Inglaterra
CAF:
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Costa de Marfil
- Senegal
AFC:
- Japón
- Corea del Sur
- Irán
- Uzbekistán
- Jordania
- Australia
- Arabia Saudita
- Qatar
OFC:
- Nueva Zelanda