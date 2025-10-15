La marcará un antes y un después en la historia de este certamen internacional al expandirse a 48 equipos participantes, un récord en la competición.

Por ello, cada vez son más los nuevos invitados al certamen que reunirá a la mejores selecciones del planeta en búsqueda de la gloria del orbe.

El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzando el 11 de junio de 2026 y culminando con la final el 19 de julio. Los tres países anfitriones ya tienen su presencia garantizada, ocupando tres de las plazas directas de la CONCACAF.

De las 48 plazas disponibles, 43 se obtendrán mediante eliminatorias continentales, y dos más se definirán en los repechajes intercontinentales programados para marzo de 2026, que involucrarán a seis equipos.

El cierre de esta jornada clasificatoria marcó un paso importante para muchos equipos, algunos de ellos volviendo al máximo torneo tras años de ausencia, y otras consolidando su dominio en sus respectivas confederaciones.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 hasta el momento?

Recientemente, Inglaterra se convirtió en la primera selección europea en clasificarse a la justa de Norteamérica, lográndolo el pasado martes 14 de octubre, mientras que por África, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal aseguraron sus plazas el mismo día.

En Asia, Qatar y Arabia Saudí avanzaron también al certamen, con ello suman ya 28 selecciones clasificadas al Mundial 2026.

CONCACAF:

  • México
  • Estados Unidos
  • Canadá

CONMEBOL:

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Colombia
  • Uruguay
  • Paraguay

UEFA:

  • Inglaterra

CAF:

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Costa de Marfil
  • Senegal

AFC:

  • Japón
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Jordania
  • Australia
  • Arabia Saudita
  • Qatar

OFC:

  • Nueva Zelanda

