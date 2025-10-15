La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, busca consolidar su proceso con una serie de amistosos clave en noviembre de 2025, a menos de un año del Mundial 2026 que coorganizará con Estados Unidos y Canadá.

Después de un empate 1-1 ante Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, que dejó un mejor sabor de boca, el Tri se prepara para dos duelos exigentes contra rivales de CONMEBOL: Uruguay y Paraguay.

Lee también: 'Vasco' Aguirre ya no es del agrado de la afición: exigen su salida tras empatar vs Ecuador

Estos partidos, en el marco del parón de la FIFA, serán pruebas de fuego para medir el avance del equipo, que hasta el momento ha dejado más dudas que certezas luego de sus juegos ante Japón, Corea del Sur, Colombia y Ecuador, por mencionar a sus últimos rivales.

El reciente amistoso contra Ecuador, segundo de la jornada FIFA de octubre, mostró mejoras en el juego del Tri.

El gol tempranero de Germán Berterame al minuto 3 generó ilusiones de victoria cómoda, pero un penal polémico señalado por el VAR permitió a Jordy Alcívar igualar el marcador para los ecuatorianos.

Pese a no ganar, la superioridad mexicana en posesión y ocasiones generadas rescató en algunos sectores una pequeña dosis de confianza.

¿Cuándo y contra quién volverá a jugar la Selección Mexicana?

Ahora, el receso será breve. El regreso está programado para el sábado 15 de noviembre, cuando México enfrente a Uruguay en el Estadio TSM Corona de Torreón, casa de Santos Laguna.

Los charrúas representan un desafío de alto voltaje: su estilo agresivo y jugadores de élite pondrán a prueba la solidez defensiva del Tri.

Este amistoso en territorio nacional permitirá a Aguirre ajustar tácticas en un ambiente de apoyo local, crucial para fomentar la identidad del equipo.

No termina ahí: dos días después, el 18 de noviembre, el Tri viajará a San Antonio, Texas, para medirse a Paraguay en el Alamodome.

El escenario en Estados Unidos evoca los coanfitriones del 2026, ideal para aclimatarse a viajes y estadios grandes.

Estos compromisos son vitales en el calendario 2025 del Tri. Con el Mundial en el horizonte, Aguirre busca pulir detalles como la definición y la concentración en jugadas clave.

La afición espera que estos amistosos eleven el nivel, tras la irregularidad ante Colombia.