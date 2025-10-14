La Selección Mexicana cerró la fecha FIFA con un empate (1-1) ante Ecuador en el Estadio Akron, resultado que dejó sensaciones mixtas entre los aficionados.

Aunque se notó una ligera mejoría en el funcionamiento del equipo, las redes sociales no perdonaron y rápidamente se llenaron de memes que ironizaban el desempeño del Tricolor.

Entre las burlas más recurrentes, los usuarios señalaron la falta de contundencia ofensiva y la confusión táctica que, según muchos, sigue arrastrando el equipo bajo la dirección de Javier Aguirre.

LOS MEJORES MEMES DEL EMPATE

MEMES DE MÉXICO

MEMES DE MÉXICO



