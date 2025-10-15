'Vasco' Aguirre ya no es del agrado de la afición: exigen su salida tras empatar vs Ecuador

La Selección Mexicana regresó a Guadalajara para cerrar la Fecha FIFA de octubre, con un empate (1-1) ante Ecuador que dejó inconforme a la afición tapatía.

Desde antes de finalizar el partido, los seguidores tricolores se hicieron sentir con el grito homofóbico en contra del portero ecuatoriano. El sonido local intentó intervenir con el Cielito Lindo, pero no fue suficiente.

Los poco más de 42 mil seguidores mexicanos se hicieron sentir con un grito de "Fuera Aguirre" que terminó con el silbatazo final para dar paso a un fuerte abucheo para todo el equipo.

Los jugadores se despidieron del público cuando se dirigían al túnel, pero no correspondieron de la mejor manera. El desempeño dejó mucho qué desear.

Guadalajara albergará el segundo partido de México en la Copa del Mundo 2026 y uno de los objetivos era comenzar a conectar con la afición tapatía; sin embargo, no lo lograron y el resultado fue opuesto.

¿Cuándo y contra quién volverá a jugar la Selección Mexicana?

Ahora, la Selección Mexicana deberá reconciliarse con su afición en la próxima Fecha FIFA de noviembre, cuando se midan a Uruguay en Torreón, Coahuila y a Paraguay en San Antonio, Texas.