Argentina despachó a la Selección Mexicana tras derrotarla por 0-2 en partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile, en el Estadio Nacional de Santiago, y que decretó el pase de la Albiceleste a semifinales.

Con dos goles en el inicio de ambos tiempos, Argentina tomó el control del marcador que abrió Maher Carrizo, al minuto 9', y que redondeó Mateo Silvetti al 56'.

Tras esto, las esperanzas que se tenían puestas en el equipo juvenil mexicano se vinieron abajo, y es que durante todo el certamen el conjunto nacional había desplegado un gran torneo ilusionando a los aficionados mexicanos, y en especial, con la mirada puesta en algunos jugadores, como el caso de Gilberto Mora, quien se ha consolidado como la nueva joya tricolor.

A sus 16 años, Mora tomó la batuta y fue el estandarte de México como una de las sensaciones del torneo juvenil. Al grado que el volante ofensivo ya está en el radar de los grandes de Europa.

Durante la fase de grupos del certamen, Morita disputó todos los tres partidos y anotó tres goles y fue elegido el mejor jugador del partido con España al rescatar con un doblete un empate frente al seleccionado europeo.

Su actuación también fue crucial en el choque con Chile por los octavos de final, cuando su asistencia a Tahiel Jiménez permitió abrir la cuenta en lo que se convertiría en un verdadero paseo de México en Valparaíso frente a los anfitriones, eliminados tras una goleada por 4-1.

Sin embargo, una vez que se consumó la eliminación de México en el certamen mundialista de la categoría, Gilberto Mora fue uno de los jugadores que más afectados terminó, al grado que en su camino al los vestidores se le vio caminando en medio del llanto.

¿Cómo rompió el silencio Gilberto Mora tras la eliminación de México del Mundial Sub 20?

La tarde de este domingo 12 de octubre, la Selección Mexicana Sub 20 regresó a casa luego de su participación en el Mundial de Chile, y hasta el momento Gilberto Mora no se había pronunciado, sin embargo, a través de sus redes sociales mandó un mensaje, en el que dio muestra de que, pese a la derrota, se mantiene sereno y tranquilo hacia lo que le depara el futuro en las canchas.

"Gracias Chile 2025. Un sueño hecho realidad 'Los tiempos de Dios son perfectos'", fue el mensaje que Morita compartió en su cuenta de Instagram, donde los aficionados lo arroparon y aplaudieron su actuación en el Mundial.