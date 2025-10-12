Gilberto Mora terminó en llanto tras la eliminación de México del Mundial Sub 20 ante Argentina

La Selección Mexicana Sub 20 enfrentó un duro revés en los Cuartos de Final del Mundial de la categoría al caer frente a Argentina, uno de los favoritos para alzarse con el título.

El encuentro dejó a los jóvenes mexicanos con el corazón roto, especialmente a Gilberto Mora, cuya imagen llorando rumbo a los vestidores llamó la atención de propios y extraños.

El canterano de los Xolos de Tijuana se consolidó como una de las grandes revelaciones del Mundial Sub 20. Con tan solo 17 años, el delantero destacó por su velocidad, técnica y olfato goleador, registrando tres goles y dos asistencias a lo largo del certamen.

Su desempeño no solo lo colocó en el radar de la prensa internacional, sino que también lo convirtió en una de las principales esperanzas de México para avanzar en el torneo.

Sin embargo, la potencia de la Albiceleste fue demasiado para el combinado tricolor, que no logró descifrar el planteamiento argentino.

El partido fue un reflejo de la calidad de ambos equipos. México mostró momentos de buen futbol, con transiciones rápidas lideradas por Mora, pero Argentina capitalizó sus oportunidades y mantuvo el control en los momentos clave.

¿Cómo fue la reacción de Mora al término del partido?

Al sonar el silbatazo final, la desilusión se apoderó de los jugadores mexicanos, y Mora, visiblemente afectado, no pudo contener las lágrimas.

Las imágenes captadas por las cámaras, donde se le ve cubriéndose el rostro y siendo consolado por sus compañeros y cuerpo técnico, resonaron en redes sociales, generando empatía entre algunos de los aficionados.

DOLOR Y LÁGRIMAS EN EL TRI SUB 20💔🇲🇽



La Selección Mexicana sub 20 se despidió del Mundial tras caer ante Argentina en los cuartos de final.😢



👉Gilberto Mora no pudo contener las lágrimas al final del encuentro

📹: Migue Basteri pic.twitter.com/o0BK3i3HT8 — Claro Sports (@ClaroSports) October 12, 2025

No obstante, para Mora, esta experiencia, aunque dolorosa, representa un paso importante en su joven carrera. Participar en un Mundial Sub 20 le permitió medirse ante los mejores de su categoría, acumulando aprendizajes que, sin duda, lo fortalecerán para futuros retos.

La eliminación de México marca el fin de un sueño, pero también el inicio de una nueva etapa para jugadores como Mora, quienes tienen el potencial de brillar en el futbol profesional especialmente en el ámbito internacional donde ya lo colocan muchos especialistas.