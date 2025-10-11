Colombia confirmó el buen momento por el que atraviesa tras golear 4-0 a México que fue prácticamente exhibido con numerosas carencias a ocho meses del Mundial 2026.

En el AT&T de Arlington (Texas), Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lema y Johan Carbonero reflejaron en el marcador la superioridad del equipo colombiano, ante el cuadro dirigido por Javier Aguirre.

Luego de 15 minutos del partido, James Rodríguez remató un centro al área, Lucumí recibió el balón y de pierna zurda puso el 0-1.

México mejoró, se hizo de la pelota y creó las mejores opciones, pero careció de puntería.

El Tri salió con líneas adelantadas en el segundo tiempo, pero cuando mejor jugaba, James le puso un balón en el 56' a Díaz, letal con un toque de derecha a la salida del guardameta para el 0-2.

A partir de ahí, hubo un solo equipo en la cancha.

Colombia fue por más y en el minuto 65 puso marcador de goleada con un derechazo de Lerma.

Fue ahí cuando comenzaron las reflexiones y las criticas de los especialistas. Entre ellos, Christian Martinoli, quien fiel a su estilo lanzó algunos comentarios que demostraron su molestia ante el resultado que México estaba cosechando ante los cafetaleros.

¿Qué fue lo que dijo Christian Martinoli tras la humillación hacia México de parte de Colombia?

"La Liga mexicana en lugar de estar pensando en qué hacen en la Liga De Francia o en la de España, tendrían que pensar en qué hacen en la Liga colombiana para poder exportar este tipo de futbolistas que juegan en otros equipos en Europa, que tengan participación porque es ahí donde se tiene que poner la mirada", comenzó diciendo el comunicador.

"Hay que ver un equipo como Colombia que de vez en cuando te saca selecciones que le pueden pegar a cualquiera el día que se les antoje y eso es lo que hay que ver", agregó.

Pero cuando en verdad se lanzó a la yugular del Tricolor, fue cuando Christian destacó la realidad del equipo nacional, y que no puede considerarse potencia, cuando no ha logrado llegar a las instancias importantes de una justa mundialista.

"No hay que entrar en discusiones estériles, de tratar de ser potencia cuando no puedes pasar del maldito quinto partido, hay que ver lo que hacen 'Ecuadores' y 'Colombias'", sentenció.

Tras esto, otro remate de Carbonero, tras asistencia de Juan Fernando Quintero, cerró la cuenta en el 87' para el 4-0 definitivo.