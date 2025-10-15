Christian Martinoli y Luis García forman una de las duplas más queridas en la narración deportiva de México.

Martinoli, narrador principal de Azteca Deportes, ha revolucionado el género con su estilo irreverente, ácido y humano. Nacido un 15 de octubre de 1975, debutó en los 90 y se consolidó en transmisiones de partidos del futbol mexicano y de la Selección Mexicana, incluidas sus participaciones en Copas del Mundo.

Su enfoque mezcla inteligencia futbolera con humor sarcástico, criticando sin filtros a jugadores y directivos, lo que lo convirtió en referente del micrófono deportivo.

Ha narrado todo tipo de cotejos ganando millones de seguidores por su autenticidad, mientras que Luis García se ha convertido en su comentarista complementario ideal.

El exfutbolista profesional pasó de las canchas a los micrófonos aportando su análisis experto con toques humorísticos.

Su mote, del 'Doctor', surgió de una anécdota con Martinoli en Tuxtla Gutiérrez, donde bromeó sobre sus "consejos legales sobre divorcios" a amigos.

Juntos desde 'DeporTV', 'Los Protagonistas' e innumerables coberturas en Azteca, han definido el periodismo deportivo moderno en México, priorizando la pasión y las carcajadas sobre el formalismo.

Juntos han sido la mancuerna clave para popularizar frases virales, influyendo en narradores emergentes y consolidados que buscan imitar su fórmula son lograr el éxito.

Su química, forjada en más de 25 años ha ido en aumento y en un emotivo post en redes sociales, el 'Doctor' García felicitó a Christian Martinoli por su cumpleaños número 50, lanzando un mensaje contundente a sus "rivales" de otras televisoras.

¿Cómo fue el mensaje que mandó Luis García para felicitar a Martinoli?

"Feliz cumpleaños, @martinolimx. Más de 25 años entre micrófonos, cámaras, viajes y un sinfín de anécdotas. He tenido la fortuna de vivir contigo momentos increíbles, dentro y fuera. Cada transmisión, cada viaje, cada risa… siempre es un deleite, ¡carajo! Felices 50, nalgón!", escribió García.

En un video adjunto, profundizó: "Christian Octavio Martinoli Curi, el hombre que narró distinto... A veces me preguntan si de verdad llevo tanto tiempo trabajando con mi nalgón, con Martinoli. Y sí, la respuesta es que sí, más de 25 años. La eternidad entre micrófonos, aeropuertos, camerinos y sobremesas que terminan en risas, en teorías o en cofradías. Con él aprendí que no todo tiene que ser serio. Que se puede hablar de futbol con inteligencia y con alegría", comenzó diciendo en la grabación.

¿Cuál fue el mensaje que mandó a sus 'rivales' de la competencia?

"Porque juntos nos la 'Pérez Prado' con música de Agustín Lara", dijo García al revelar cuál ha sido la fórmula de su éxito.

"Narramos y comentamos porque entendemos el futbol de la misma manera. Como una emoción que se cuenta entre carcajadas y análisis", afirma, elogiando el estilo de Martinoli: "No grita por gritar, no sobreactúa, es ácido cuando tiene que serlo".

"Muchas felicidades, mi queridísimo Nalgón. Te amo", finalizó Luis García.