¡Jorge Campos acaricia el sexto piso! El 'Inmortal' recibe felicitaciones por su cumpleaños

Hablar de Jorge Campos, es hablar de uno de las figura más icónicas y reconocidas del futbol mexicano, donde dejó una huella imborrable entre los aficionados gracias a su talento y carisma dentro de las canchas.

Su legado ha trascendido de generación en generación, y su presencia sigue siendo celebrada en cada lugar donde se presenta.

Actualmente, es analista en TV Azteca, donde forma parte del equipo de transmisiones de partido junto al narrador Christian Martinoli, y los también exfutbolistas Luis García y Zague. Grupo en el que también ha sabido ganarse el cariño de la gente.

De hecho, este grupo ha conquistado a la audiencia del futbol gracias a su estilo irreverente, combinando análisis con un toque de humor, carcajadas y camaradería, lo que ha permitido a Campos mantenerse en el corazón de los aficionados.

Desde sus inicios con los Pumas, Jorge Campos demostró un talento excepcional, ya sea como delantero o, especialmente, como portero. Sus atajadas, salidas espectaculares y su estilo único lo convirtieron en un referente bajo los tres palos, donde sus cualidades lo diferenciaron de otros arqueros de su época.

Su calidad lo llevó a la Selección Mexicana, donde tuvo la oportunidad de defender el arco tricolor en la Copa del Mundo de 1994, celebrada en Estados Unidos, donde disputó los cuatro partidos de México contra Noruega, Irlanda, Italia y Bulgaria.

¿Cómo fueron los mensajes de felicitación para Jorge Campos?

Donde quiera que se presente, el apodado 'Brody' suele ser un imán de aficionados, quienes no dejan pasar la oportunidad para pedirle autógrafos. Pero no sólo la fanaticada le entrega su cariño, también excompañeros futbolistas ven en Campos a un personaje carismático.

Una prueba de ello ocurrió este 15 de octubre, fecha en la que el exguardameta cumple 59 años y en la que sus compañeros de TV Azteca, seguidores, familiares y amigos no perdieron la oportunidad para externarle sus buenos deseos.

A través de las redes sociales, en Azteca Deportes recordaron sus mejores momentos: "Nuestro querido Brody, gracias por contagiarnos con tu increíble vibra y estilo inigualable. Esperamos tenerte con nosotros en muchas coberturas más. Eres un ejemplo a seguir".

"Feliz cumpleaños, papá. Muy bendecido de tenerte en mi vida. Te quiero mucho", escribió su hijo Antonio Campos.

"Hemos transitado por la vida largos, pero largos años desde Pumas, Selección Nacional y, ahora, en Azteca Deportes. Con Jorgito Campos nunca te aburres y tampoco dejas de aprender. Siempre ha estado adelantado a su época y es un honor poder ser su amigo. ¡Feliz cumpleaños, Jorge!", fue la felicitación de Luis García.

¡Feliz cumpleaños a mi querido Jorge Campos !El mejor portero en la historia de México, con y contra quien tuve el placer de jugar", redactó Carlos Hermosillo, entre otros comentarios.