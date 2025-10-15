A medida que se acerca el Mundial de 2026, la fiebre futbolística comienza a apoderarse de los aficionados en todo el mundo.

Las calles de las ciudades sedes en Estados Unidos, México y Canadá ya empiezan a vibrar con la expectativa de un evento que promete ser histórico, al ser el primero en contar con 48 selecciones participantes.

Con ello, también millones de aficionados comienzan a hacer cuentas sobre lo que se gastarían para poder ver un partido o varios del Mundial de Norteamérica, situación que ha llamado demasiado la atención por el costo que tendrán las entradas, las cuales incluso vendrán en paquetes.

Ante esto, el propietario de uno de los clubes internacionales afirmó que la FIFA corre el riesgo de dañar la imagen del futbol con los precios de las entradas para el Mundial del próximo año.

¿Quién es el dueño de un club que criticó los precios de las entradas para el Mundial 2026?

Se trata de Andy Kohlberg, propietario del Mallorca y extenista profesional que tomó el control del club hace dos años, quien expresó que el "mensaje que ha surgido hasta ahora ha sido principalmente negativo y eso no es algo bueno”.

Y es que la FIFA para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá sólo ha publicado el rango de precios de las entradas, y no como lo había hecho para los Mundiales anteriores desde al menos 1990,

Sólo ha dicho que el asiento regular más caro es de 6 mil 730 dólares (un poco más de 124 mil pesos mexicanos) para la final y que la entrada más barata para el torneo de 104 partidos es de 60 dólares (mil 108 pesos, aproximadamente).

¿Cuál fue su critica sobre los precios de las entradas?

“Tienen que tener cuidado. Ha recibido mucha mala prensa”, dijo Kohlberg. “Tienes que atender al aficionado común y al mismo tiempo proporcionar una experiencia elevada para las personas que quieren pagar por eso. Pero no puedes mezclarlos demasiado con precios de entradas tan altos en promedio y alienar a la base principal de aficionados, que en términos de números es mucho mayor, pero en términos de ingresos en dólares en un evento de estadio puede que no sea tan alta”, señaló.