Usualmente el tema de la portería es el que menos preocupaba en la Selección Nacional previo a un Mundial. A menos de un año de que arranque el torneo que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá, hay bastante preocupación por el nivel de Luis Malagón y Raúl Rangel.

Las dos principales opciones de Javier Aguirre han demostrado un bajo nivel con la playera verde, por lo que más de uno comienza a especular que eso le abrirá la puerta a Guillermo Ochoa para que, a sus 40 años, regrese al Tricolor y se haga del puesto titular en la Copa del Mundo.

Lee también Afición reventó a Santiago Giménez tras el gol de Germán Berterame con la Selección Mexicana

¿Qué dijo el Tuca Ferretti de Memo Ochoa?

Pese a que todo apuntaba a que Luis Malagón sería el portero titular de México en el Mundial 2026, los errores que cometió en la goleada ante Colombia el sábado pasado comienzan a generar sudas entre los aficionados y analistas.

Uno de ellos es el Tuca Ferretti, quien aseguró que las deficiencias que han mostrado tanto Malagón como el Tala Rangel bajo los tres palos mexicanos lo único que han hecho es dar paso a que Guillermo Ochoa regrese al cuadro nacional.

Para los partidos ante Colombia y Ecuador el Vasco Aguirre prescindió de Paco Memo, quien apenas comenzó a tener actividad con el AEL Limassol de Chipe. El lugar de tercer guardameta de México lo ocupó Carlos Acevedo, quien está resurgiendo con Santos.

Luis Malagón se comió cuatro goles en el partido de México vs Colombia. Foto: Imago7

No obstante, la jerarquía de Ochoa pesaría más en el Tri, por lo que desde el punto de vista del Tuca, los errores mostrados por Malagón y Rangel pesarán mucho, al grado de que podría haber un cambio radical con Memo en la portería.

"Ni Malagón ni Tala han demostrado que valen... están dejando la puerta abierta al muerto", fueron las palabras tajantes del entrenador que en un par de ocasiones estuvo al frente de la Selección Nacional.

Aunque Luis Malagón y Raúl ‘Tala’ Rangel se perfila para ser las primeras opciones de México en el Mundial 2026, su bajo nivel abre la puerta para que Javier Aguirre prefiera apostar por la experiencia de Guillermo Ochoa, justo como hizo en Sudáfrica 2010 con el Conejo Pérez.