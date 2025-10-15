Javier Aguirre admitió que le mentó la madre a un jugador de Ecuador

Javier Aguirre está metido en serios problemas a menos de un año de que se escuche el silbatazo inicial del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Los últimos cuatro ensayos de la Selección Mexicano resultaron destrozos y hay pocas expectativas sobre él y sus jugadores entre los aficionados.

La muestra clara de que el funcionamiento de los dirigidos por el Vasco es paupérrimo es la humillación ante Colombia, donde no tuvieron reacción en ninguna de las zonas del campo y terminaron un permitiendo cuatro goles.

¿A quién insultó Javier Aguirre en el México vs Ecuador?

Parece que la frustración es cada vez más evidente en Javier Aguirre ante los malos resultados de la Selección Mexicana. Tuvo una conferencia de prensa hostil tras la goleada de Colombia y después se lo notó más enfocado en pelear con los ecuatorianos que en el desempeño de sus futbolistas.

Incluso descargó su furia en contra de Enner Valencia, atacante que provocó el penalti que terminó en el empate de los ecuatorianos. Después de esa jugada, en más de una ocasión el entrenador nacional le dijo de todo al atacante del Pachuca al considerar que estaba fingiendo faltas dentro del área para que le marcaran una nueva pena máxima.

El propio Aguirre admitió al término del encuentro en la casa de las Chivas que le mentó la madre a Enner, quien le regresó el insulto. No obstante, aseguró que únicamente fue parte de la calentura del juego y no pasó a mayores.

Enner Valencia provocó el penalti que le dio el empate a Ecuador contra México. Foto: Imago7

“Mentadas de ida y vuelta, pero de cuates porque luego nos abrazamos en el túnel. Lo conozco hace tiempo, es un buen muchacho. Pensé que había fingido el penalti y él se reía. Luego nos disculpamos, nos abrazamos… nos mentamos la madre, pero a gusto, sin ofensas, fue de cuates.

“Es un gran jugador y juega en México, de esos queremos, es gente buena, profesional, goleador, le dije todo eso en el vestidor”, comentó.

Por otra parte, señaló que después de todo lo que ocurrió en el terreno de juego ambos charlaron y no pasó a mayores, debido a que ambos son conscientes de que fue parte de lo ríspido que se tornó el partido.

“Tanto él como nosotros queríamos ganar y son las calenturas del partido, después acá adentro hablamos y la verdad es que es un caballero, le dije que muchas gracias por esperarme a hablar y que fue todo un malentendido, así es que solo le deseo lo mejor como México”, concluyó Javier Aguirre.