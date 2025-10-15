Jorge Campos se convirtió en una leyenda del futbol mexicana. Surgido de la cantera de Pumas, el portero de inmediato mostró muchas condiciones dentro de la cancha que, sumadas a su carisma, lo llevaron a brillar en clubes y la Selección Mexicana.

Una vez que se retiró el Brody, probó los banquillos como auxiliar técnico y terminó como analista de TV Azteca, donde se consolidó junto a Christian Martinoli y Luis García como los preferidos de los espectadores. Hoy en su cumpleaños, las felicitaciones no han parado.

¿Cómo jugaba Jorge Campos?

Jorge Campos no sólo es recordado por sus buenas actuaciones en la portería o sus coloridos uniformes, debido a que también se caracterizó por tener un olfato goleador en su faceta como delantero.

Pocos tienen presente que el Inmortal también jugó como atacante i incluso se tuvo que cambiar una regla debido a que en ocasiones jugaba medio tiempo como meta y el segundo en la delantera.

Es por ese motivo que con motivo de su cumpleaños 58, muchos homenajearon el Brody, donde recordaron sus grandes momentos dentro de la cancha. La MLS, donde tuvo la oportunidad de militar en dos equipos (LA Galaxy y Chicago Fire) no fue la excepción.

Jorge Campos jugó de 1996 a 1997 con el LA Galaxy de la MLS. Foto: Especial

En redes sociales publicaron un video donde destacaban los dotes como portero de Jorge Campos, pero las nuevas generaciones se llevaron una grata sorpresa al ver lo que podía hacer jugando fuera de la meta.

En una de sus jugadas espectaculares, se le ve sacar la magia y quitarse a dos defensas rivales dentro del área y terminar con una asistencia de gol. Esas jugadas no se le han visto ni a Neymar o Vinícius en la actualidad.

De esta manera quedó claro que Jorge Campos fue un jugador muy completo, de esos que ya no se suele ver en la actualidad, es por ello que es tan reconocido en cualquier lugar donde se para.