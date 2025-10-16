Hace unos días el exfutbolista de las Chivas, Omar Bravo, fue vinculado a proceso luego de que fuera acusado por un caso de presunto abuso sexual agravado en contra de una menor en Guadalajara.

Desde entonces, el ámbito del futbol se ha visto convulsionado, en especial entre los aficionados del Rebaño, luego de que fuera señalada una de sus grandes figuras que han dejado huella en la historia del club rojiblanco.

Ahora, el exfutbolista enfrentará en los próximos meses un juicio por los delitos presuntamente cometidos contra su hijastra desde hace al menos seis años. Y es que dentro de la carpeta de investigación se incluyeron un video y 42 capturas de pantalla que fueron tomadas como pruebas de los ataques que habría realizado el exjugador rojiblanco.

No obstante, el caso del exjugador presenta agravantes como que los tocamientos e insinuaciones sexuales comenzaron antes de que la víctima cumpliera 12 años, por lo que el acusado podría alcanzar una pena de hasta diez años en caso de ser declarado culpable.

Esta situación no ha pasado desapercibida por el Club Deportivo Guadalajara, que si bien sus dirigentes no se han pronunciado con respecto al tema, al parecer ya comenzaron a tomar cartas en el asunto para retirar rastro del paso de Omar por la institución tapatía.

¿Cuál fue la reacción del Guadalajara tras la detención de Omar 'N'?

Desde que se dio a conocer la vinculación a proceso de Omar, su nombre ha comenzado a desaparecer de algunos espacio donde se presumía su andar como jugador de las Chivas, y es que el club, al parecer, tiene la intención de borrar todo rastro del pasado de Bravo como rojiblanco.

De acuerdo con información del Diario Récord, dentro del museo de las Chivas ya se habría retirado una camiseta de Omar, la cual era conmemorativa por los goles que anotó con el Rebaño.

En dicho sitio, ahora se presume un recuento de los jugadores rojiblancos que han viajado con la Selección Mexicana a alguna cita mundialista, donde no hubo espacio para el exdelantero.