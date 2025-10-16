A menos de ocho meses del Mundial 2026, la Selección Mexicana no atraviesa por su mejor momento.

Después de recibir un baile ante los colombianos de 4-0, ante un México sin capacidad de respuesta, el Tri de Javier Aguirre empató ante Ecuador.

A pesar de la mejoría ante el combinado ecuatoriano, la afición tricolor ya comienza desesperarse ante la falta de triunfos.

Lee también: ¿Cuántos futbolistas mexicanos han estado en la cárcel acusados de algún delito?

Y es que previo a la Fecha FIFA de octubre, el combinado nacional tampoco pudo lograr una victoria ante dos selecciones que ya lograron su pase a la justa mundialista: Japón y Corea del Sur, incluso, esos partidos ante los asiáticos dejaron más dudas que certezas.

En algunos sectores de la afición y de los especialistas ya comienza a circular la duda si el Vasco será el indicado para que México haga un buen papel en la Copa del Mundo de Norteamerica.

De hecho, en el último cotejo ante Ecuador, los aficionados que se dieron cita en el Estadio Akron corearon al unísono el grito de "Fuera, Aguirre"

Pero la gran pregunta es quién sería el timonel indicado para tomar las riendas de la Selección Nacional en caso de que Javier Aguirre recibiera las gracias como entrenador del Tri.

Actualmente, uno de los directores técnicos más efectivos de la Liga MX es Antonio Mohamed, quien hasta el momento lleva por buen camino a los Diablos Rojos del Toluca.

¿Cuál sería la respuesta del 'Turco' Mohamed en caso de que Javier Aguirre se fuera de la Selección Mexicana?

Durante una charla en el programa 'Línea de 4', de TUDN, el timonel de los Choriceros fue contundente en su respuesta sobre si estaría dispuesto a tomar la dirección de la Selección Mexicana.

"No, uno tiene sus objetivos y sus pensamientos y nada más y también se quiere uno mismo. Yo creía que era mi momento, no me eligieron, y ya está, se aceptan las decisiones de otras personas. En ese caso yo sigo mi camino, la Selección sigue su camino, le deseo siempre lo mejor, pero no”, comentó el Turco al agregar que también tuvo la chance de dirigir a Boca, pero en este momento tampoco entra en sus planes.

“Boca Juniors también fue una posibilidad que no se concretó, yo soy hincha de Huracán, pero jugué en Boca. Tampoco veo una revancha en Europa”, explicó.