El futbolista mexicano Cristian 'Chicote' Calderón, quien actualmente es jugador de los Rayos del Necaxa, ha desatado bastante revuelo a través de las redes sociales al confirmar su reconciliación con Adriana Castillo, su exesposa.

Tras más de un año de separación, marcada por una ruptura explosiva que sacudió las redes hace tiempo debido a la cantidad de indirectas y dardos públicos que se lanzaron, la pareja decidió hacer oficial su regreso este lunes, aprovechando el cumpleaños de ella.

Los rumores circulaban desde hace semanas, pero fue una publicación en Instagram de Calderón la que disipó dudas.

El defensa, quien brilló en las Águilas del América antes de su llegada al Necaxa, compartió algunas portales de ambos tomados de la mano junto a la parte trasera de una camioneta, llena de rosas rojas.

¿Cuál fue el mensaje del Chicote que confirmó la reconciliación con su expareja?

"Amor mío. Hoy es tu día mi chiquita, no sabes lo feliz que me siento de tenerte en mi vida… Gracias al destino que nos dio la oportunidad de estar juntos… Muchas felicidades amor mío. Que sean muchos años más a tu lado y de tu mano. Cómo poder explicar esta gran sensación de amarte cada día más".

"Gracias por apoyarme y estar en todo momento, que dicha tenerte en nuestras vidas, no sabes cuánto te amamos tus hijos y yo mi amor. Que Dios te siga llenando de alegrías y bendiciones eternamente muñeca. Felices 28 años mi reina. TE AMO AMOR DE MI ALMA. Coincidir, conectar, cuidar y amar", fueron las palabras del jugador de los Rayos junto a la publicación de varias fotografías donde aparecen juntos.

¿Cómo fue la reacción de los usuarios de las redes sociales?

La relación de Chicote y Adriana fue uno de los chismes más sonados del futbol mexicano. La separación, ocurrida hace más de un año, estuvo plagada de publicaciones en redes con acusaciones veladas, celos y mensajes crueles que expusieron sus problemas conyugales.

Sin embargo, el anuncio no ha sido bien recibido por todos. Los comentarios en la publicación de Instagram se convirtieron en un campo minado de críticas.

"Nooo, de nada sirvió tanta terapia si regresaste al problema, espero todo cambie para bien", escribió un usuario.

Otro ironizó: "Temporada 2 La casa de los cuernudos los espera". Frases como "Por andar de arrastrados los cuernean" y "¿No es IA?" reflejaron el humor negro de los fans.

A pesar del hate, no todo fue negativo. Muchos aficionados del América, nostálgicos de sus días en Coapa, aprovecharon para pedirle un regreso al club: "Si ya volviste con tu ex, regresa al América, te extrañamos.