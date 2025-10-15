La Selección Mexicana está atravesando una crisis en la portería. Pese a que en los últimos años fueron los más regulares y seguros en su puesto, Luis Malagón y Raúl Rangel, principales opciones de Javier Aguirre, están atravesando un bache notable futbolístico.

A menos de un año de que se inaugure el Mundial 2026, los guardametas de América y Chivas, respectivamente, no han mostrado sus mejores armar. Recién golearon a Malagón y Tala no tiene buenos resultados cuando le toca ser el titular.

¿Malagón no tiene buena técnica?

Luis Malagón es el meta que más críticas ha recibido en los últimos partidos de México, sobre todo después de recibir cuatro goles en el enfrentamiento del sábado pasado ante Colombia en la casa de los Dallas Cowboys.

Los señalamientos al portero del América no son actuales, sino que se vienen arrastrando desde hace varios meses, debido a que tampoco con el cuadro azulcrema se ha notado seguro.

Los reclamos se acrecentaron recientemente debido a un video que circula en redes sociales, debido a que los internautas tacharon a Malagón de tener la peor técnica de las opciones en el arco de México.

En las imágenes se nota al cancerbero de las Águilas junto al Tala Rangel y Carlos Acevedo entrenando previo a los compromisos ante Colombia y Ecuador. Se percibe que Malagón tiene muchas dificultades para dominar el balón o hacer que, como lo hacen sus compañeros, el esférico toque una especie de escalón que tienen en frente.

El video se viralizó y comenzaron los ataques en contra de Luis Malagón, ya que sus detractores señalan que ese es el claro ejemplo del porqué se le ha visto tan dubitativo en la portería de América y la Selección Mexicana.