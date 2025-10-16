Recientemente, el exatacante mexicano de las Chivas, Omar Bravo, fue vinculado a proceso tras ser acusado de presunto abuso sexual agravado en contra de una menor en Guadalajara. Sin embargo, esta situación con el exdelantero del Rebaño no es única, a lo largo de la historia varios futbolistas se han visto enredados en algún problema por el que llegaron hasta la cárcel

En el caso particular de Bravo Tordecillas, tras la determinación del Juez decimonoveno penal con sede en complejo carcelario de Puente Grande, enfrentará en los próximos meses un juicio por los delitos presuntamente cometidos contra su hijastra desde hace al menos seis años.

Lee también: Jugadores de la Selección Mexicana Sub-20 son pretendidos en Europa

La resolución contra el exjugador también de la Selección Mexicana fue tomada luego de casi 12 horas de audiencia en la que sus abogados intentaron desestimar el video y las 42 capturas de pantalla tomadas por la menor así como un dictamen pericial a la presunta víctima que coincide con las características de un abuso sexual.

El caso del exjugador presenta agravantes como que los tocamientos e insinuaciones sexuales comenzaron antes de que la víctima cumpliera 12 años, por lo que el acusado podría alcanzar una pena de hasta diez años en caso de ser declarado culpable.

Otros casos de futbolistas que pisaron la cárcel:

El reciente arresto de Omar Bravo por presunto abuso sexual infantil ha reabierto un expediente doloroso en el futbol mexicano: la lista de ídolos que han pisado la cárcel.

De héroes nacionales a acusados en tribunales, estos casos revelan la cara oculta del balompié azteca, donde la fama no protege de la justicia ni de las consecuencias de errores graves.

Desde secuestros y accidentes fatales hasta abusos y violencia, los escándalos judiciales han marcado carreras y reputaciones, dejando lecciones sobre poder y responsabilidad.

Omar “Gato” Ortiz, exportero de Rayados de Monterrey y exseleccionado nacional, representa uno de los casos más graves. En 2012, fue sentenciado a 75 años de prisión por su participación en una red de secuestros en Nuevo León.

Joao Maleck, promesa juvenil y delantero de Santos, fue detenido en 2019 tras un accidente mortal en Guadalajara, donde conducía ebrio y causó la muerte de una pareja. Pasó tres años en prisión y salió en 2022, pero el episodio manchó su futuro en el futbol.

Ramón Ramírez, ícono de disciplina en la cancha y exseleccionado mundialista, enfrentó la cárcel en 2001 por un accidente automovilístico que dejó cuatro muertos. Aunque obtuvo libertad bajo fianza, el impacto moral fue irreparable, eclipsando su legado de entrega.

Aurelio “Coreano” Rivera, militante en Puebla FC, atropelló y mató a dos ciclistas en 1996, recibiendo seis años de prisión, de los que salió antes por buena conducta. Intentó volver al futbol, pero su carrera quedó condenada por el peso del accidente.

Jesús “Cabrito” Arellano, ex de Rayados, fue acusado en 2019 de abuso sexual por su sobrina, pasando días en Topo Chico antes de ser absuelto por falta de pruebas. A pesar de la inocencia legal, su reputación se derrumbó, y perdió presencia pública.

Christian “Hobbit” Bermúdez, leyenda del Atlante, estuvo 14 días encarcelado en 2016 por no pagar pensión alimenticia a sus hijos, resolviéndolo con un acuerdo económico. Este episodio personalizó los problemas extradeportivos, mostrando cómo deudas familiares pueden llevar a exjugadores a escenarios impensables, lejos de la gloria del campo.

Oswaldo Sánchez, en 2008 fue detenido por la policía de Chicago tras escandalizar en el hotel de concentración de la Selección Mexicana. Por ese motivo, fue aprehendido y estuvo bajo arresto por un lapso de tres horas, pero salió bajo una fianza de mil dólares.

Óscar Pérez, el podado Conejo también tuvo un detalle con las autoridades, Y es que a finales de 2015, fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas de la Ciudad de México, luego de que no pasara la prueba del alcoholímetro.

Gonzalo Farfán, el examericanista atropelló cuando conducía en estadio de ebriedad a tres trabajadores de limpia de la Ciudad de México, de cuales, dos perdieron la vida. Aunque fue detenido quedó libre bajo fianza.