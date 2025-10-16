Inglaterra, primera selección europea ya clasificada para el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, ya comienza a pensar en su preparación hacia la justa mundialista.

Con el paso de los días, todos los amantes del balompié ya comienzan a vibrar con la llegada del certamen que paraliza al planeta, por ello la selección inglesa no se quiere quedar atrás y ya inició a configurar sus actividades de cara al torneo más importante del balompié internacional.

Lee también: ¿Mohamed a la Selección Mexicana? Esta sería la respuesta del Turco, si Aguirre se va del Tri

Una de las intenciones que tiene contempladas el combinado de Inglaterra es adaptarse al calor del continente americano, un tema al que se ha referido el alemán Thomas Tuchel, su seleccionador, con iniciativas como realizar entrenamientos en Barcelona en el mes junio.

El técnico ha trabajado con preparadores y analistas de la FA para ver de qué manera mitigar el impacto de las temperaturas en sus jugadores y él mismo expresó su preferencia por hospedarse en algún destino americano que le permita irse acostumbrando al clima de este lado del mundo.

¿Qué destino podría elegir Inglaterra para irse acostumbrando a las altas temperaturas?

Según Sky Sports, representantes de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) se han puesto en contacto con David Beckham una vez confirmada la presencia de los 'Tres Leones' en la cita mundialista norteamericana. Y están en conversaciones para preparar el torneo en el centro de entrenamiento del Inter de Miami, club que preside.

La decisión definitiva de los ingleses sobre en qué parte de América prepararán el torneo se conocerá tras el sorteo de la fase de grupos, que se celebrará el 5 de diciembre.

No sería la primera vez que Inglaterra elige esta sede, porque en 2014, previo al Mundial que se disputó ese año en Brasil, los hombres de Roy Hodgson se hospedaron en Miami y jugaron dos amistosos contra Ecuador y Honduras.

Cabe señalar que Los ingleses certificaron esta semana su pase al Mundial tras una goleada por 0-5 ante Letonia.