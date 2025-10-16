Futbolista, campeón con Cruz Azul en el Clausura 2021, fue herido de bala en un ataque armado

El torneo Guard1anes Clausura 2021 marcó un antes y después para Cruz Azul, que arrastraba una sequía de títulos de Liga de 23 años, con seis subcampeonatos en Finales perdidas durante ese lapso.

Bajo la dirección del peruano Juan Reynoso, quien curiosamente había sido parte del plantel campeón en el Invierno 1997, la Máquina Celeste implementó una reestructuración profunda. Este cambio se reflejó en la cancha: Cruz Azul finalizó la fase regular como líder indiscutible con 41 puntos, tres más que su acérrimo rival América, demostrando solidez defensiva y un ataque letal liderado por figuras como Jonathan Rodríguez.

La afición, hastiada de "cruzazuleadas" y memes, comenzó a soñar con el fin de la maldición. En la liguilla, Cruz Azul avanzó con autoridad y en la Ida de la Final ante Santos, en Torreón, Cruz Azul se llevó una valiosa victoria 1-0.

Este resultado posicionó a la Máquina con un pie en la historia, aunque la vuelta prometía ser un infierno. La vuelta de la final, el 30 de mayo de 2021, fue una montaña rusa: Santos igualó el global tempranamente con Diego Valdés al minuto 37, silenciando momentáneamente al Azteca.

Sin embargo, al 51', Rodríguez empató 1-1 y aseguró el 2-1 global, desatando la euforia colectiva. Tras el pitazo final, jugadores, cuerpo técnico y miles de aficionados estallaron en lágrimas y abrazos, rompiendo con fantasmas del pasado y logrando el ansiado noveno título liguero.

¿Quién fue el futbolista campeón con Cruz Azul que fue herido de bala?

Bryan Angulo fue uno de los integrantes de la plantilla que conquistó la ansiada novena estrella de Cruz Azul. Aunque no quedó en la memoria como un jugador destacado, su nombre quedó grabado en la lista de futbolistas que dieron forma a aquel campeonato. Sin embargo, este jueves 16 de octubre, el jugador fue noticia al darse a conocer que fue herido de bala.

Y es que el futbolista ecuatoriano resultó herido en un atentado ocurrido en la provincia costera de Manabí, donde fueron capturadas dos personas.

Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, el club de Angulo, informó que el 'Cuco', fue víctima de un "atentado contra su vida".

Bryan Angulo posa con el trofeo de Campeón del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga BBVA MX ganado por Cruz Azul. FOTO: Imago7

¿Cuál es el estado de salud del ex jugador de La Máquina?

El mismo club aseveró que gracias a la oportuna atención médica y el apoyo de sus compañeros "su estado de salud es estable".

Por otro lado también trascendio que varios de los jugadores del mismo club han recibido amenazas relacionadas con el partido programado para este viernes 17 de octubre frente al club Búos ULVR. por los mismo existe preocupación sobre la seguridad de los protagonistas en dicho cotejo.

Las autoridades locales informaron que dos sospechosos "fueron aprehendidos por su presunta participación en el ataque armado.