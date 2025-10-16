El futbol una vez más se vio manchado por la violencia. Bryan Angulo, quien fue campeón con Cruz Azul y también jugó para Xolos y Santos en la Liga MX, fue víctima de un atentado previo a un partido importante del equipo en el que actualmente milita.

La noticia de que el Cuco, como conocen al delantero, había sido baleado previo a un entrenamiento, se esparció rápidamente. Se sabe que el futbolista está estable luego de recibir impactos de bala en su pierna.

¿Qué le pasó a Bryan Angulo?

Bryan Angulo actualmente juega para el Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo de la Segunda División de Ecuador, donde estaba por disputar los dieciseisavos de final para buscar el ascenso a la máxima categoría.

Previo al choque contra Búhos ULVR, el atacante se dirigió con normalidad al entrenamiento de su equipo en el Estadio Reales Tamarindos, que se ubica en Manabí, Ecuador.

Cuando llegó al lugar, Cuco Angulo se vio sorprendido por un sicario, quien le descargó su pistola y lo hirió de gravedad de una pierna. Se sabe que la rápida reacción de sus compañeros que estaban ahí le salvó la vida, ya que los resguardaron y trasladaron a un hospital.

Pese a que de momento hay poca información al respecto, un video salió a la luz y se convirtió de inmediato en tema viral. En las imágenes se ven a dos personas en una motocicleta y una de ellas desciende para agredir a Bryan Angulo con el arma de fuego.

Los sicarios que agredieron a Bryan Angulo intentaron huir en motocicleta. Foto: Especial

Después corre junto a su cómplice e intentan huir, pero el vehículo les habría fallado, por lo que salieron corriendo. Los compañeros del ecuatoriano lograron capturar a uno y previo a golpearlo, la policía de lo llevó.

Se sabe que a parte de la agresión en contra del exjugador de Cruz Azul, varios jugadores de la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo han estado recibiendo amenazas de anónimos.

“Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, porque el futbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión”, se lee en el comunicado del club.