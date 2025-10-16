Pasó la Fecha FIFA de octubre y la Selección Mexicana terminó con un par de resultados que no convencieron a muchos. De hecho, el combinado dirigido por el técnico Javier Aguirre atraviesa por una mala racha al hilvanar cuatro partidos sin conocer el triunfo.

Su última victoria ocurrió en la Final de la pasada Copa Oro, donde el combinado tricolor se impuso 2-1 a Estados Unidos para consagrarse como el campeón del torneo.

Desde entonces, el equipo del Vasco ha batallado para consumar un triunfo, esto dentro de los partidos amistosos rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde ha tenido que medirse a selecciones que ya consiguieron el boleto, lo que da una probadita del nivel al que se podría enfrentar el equipo mexicano.

En esos cuatro partidos, México se enfrentó a dos combinados asiáticos que destacan por su velocidad en el terreno de juego: Japón y Corea del Sur. Ante los nipones, los tricolores sufrieron para evitar la derrota y terminaron empatando a cero goles. Después ante los sudcoreanos, el resultado fue parecido: una igualada a dos tantos.

Pero el duelo que encendió las alarmas fue el el primer partido de la Fecha FIFA de octubre. Ante Colombia, el conjunto cafetalero que no se tentó el corazón para dar una paliza de 4-0 a los mexicanos. Ante Ecuador, el equipo de Aguirre mostró una leve mejoría, pero terminó empatanto 1-1 en el Estadio Akron.

Tras esto, Carlos Hermosillo, exdelantero de equipos como América, Chivas y Cruz Azul, y de la Selección Mexicana en los Mundiales de 1986 y 1994, se lanzó fuerte en contra del Tricolor, criticando tanto a jugadores como al entrenador Javier Aguirre.

¿Qué fue lo que dijo Hermosillo tras el regreso del Vasco al timón de la Selección?

"Cuando llegó Javier Aguirre, yo decía ya a qué viene, no tanto por lo que pudiera aportarle a la Selección, sino por que ya tienes una historia, para qué regresas a México a que te golpeen, porque nosotros no estábamos viviendo un buen momento futbolisticamente y no teníamos jugadores, entonces a qué vienes a que te golpeen innecesariamente", platicó el Grandote de Cerro Azul durante una charla con el comenatrista de Fox Sports, Pepe Segarra.

Aunque no le agradó la llegada de Aguirre, el exdelantero de La Máquina reconoció que el actual DT de México ha sabido meter en cintura a sus jugadores: "Pero llegó Javier Aguirre, metió orden, disciplina, ordenó un poco al equipo y el equipo empieza a mejorar, no del todo, pero mejoró".

Sin embargo, donde el exgoleador cementero no se tentó el corazón fue al afirmar que hay jugadores que actualmente, no merecen formar parte del equipo mexicano, pues considera que no atraviesan por su mejor momento y sólo son convocados por lo que han hecho en el pasado.

"Yo creo que esta Selección, tenemos buenos jugadores. En la Sub 20, jugadorazos, una selección maravillosa, pero yo creo que hay muchos que hoy de los que están la Selección, algunos que no merecían estar, pero están porque tuvieron una trayectoria, pero no es que hoy estén bien", explicó en el canal de YouTube de Segarra.

"En una Selección tienen que ir los que hoy andan muy bien", dijo al aseverar que en la actualidad se ha abaratado el ser jugador del Tricolor. "Un año atrás fueron muy buenos jugadores y venían jugando bien y se cayeron y ya ahorita no juegan nada bien y los llaman como si lo fueran a recuperar y yo no estoy de acuerdo con eso".

"Es un privilegio estar en la Selección, que te lo has ganado. Para estar en la Selección tienes que ser un cuate comprometido, dedicado, que le des tu cien de cien a la Selección", explicó el exatacante celeste sobre los requisitos que debe cumplir un jugador con el combinado nacional.