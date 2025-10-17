Hugo Sánchez y Rafael Márquez escribieron sus nombres con letras de oro en la historia del futbol de España, gracias a lo que consiguieron con el Real Madrid y el Barcelona, respectivamente.

Hugo conquistó 10 títulos, cuatro trofeos Pichichi y una Bota de Oro con la camiseta merengue, que portó durante siete años. Márquez levantó 12 trofeos a lo largo de las siete temporadas que defendió a la escuadra blaugrana. A pesar del paso de los años, su impacto en la Liga española sigue siendo recordado y valorado.

Lee también: Argentina vs Marruecos: ¿Cuándo y dónde ver la Final del Mundial Sub 20?

David Silva, el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, reconoció la trayectoria de ambas leyendas mexicanas, durante su visita a nuestro país para HBO y TNT.

¿Qué dijo David Silva sobre las trayectorias de Hugo Sánchez y Rafael Márquez?

“Era [Hugo] un gran rematador, era un killer del área, muy oportuno y marcaba muchos goles. He visto algunos videos. Tuve la suerte de conocerlo en San Sebastián y la verdad es que es un gran tipo”, declaró el Chino sobre Hugo Sánchez.

Con Rafa Márquez se enfrentó en más de una ocasión, cuando él jugaba para el Valencia. “Tenía mucha clase jugando y tenía buena salida de balón, siempre con elegancia. Era un jugador con mucho estilo y que le venía muy bien al Barcelona”, dijo.

El español también habló respecto a la calidad de los futbolistas tricolores, haciendo énfasis en algunos que tuvieron la oportunidad de jugar varios años en su país.

“Hay jugadores mexicanos que son muy buenos, tienen carácter y saben jugar muy bien, como [Andrés] Guardado, Javier Chicharito [Hernández] y Carlos Vela, coincidí con él cuando tenía 16 o 17 en el Celta de Vigo y ya se le veían condiciones muy buenas”, recordó Silva.