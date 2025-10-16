Javier Aguirre y la Selección Mexicana ya hilan cuatro encuentros sin victoria. No ganan desde la Final de la Copa Oro 2025, cuando derrotaron (1-2) a Estados Unidos.

Desde entonces, ya suman tres empates y una derrota: Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Colombia (0-4) y Ecuador (1-1).

Sin embargo, el "Vasco" y sus futbolistas aseguran que han mejorado, que van por el camino correcto y que mostraron cosas interesantes en esta Fecha FIFA de octubre.

Pero sin duda, hay tres futbolistas que dieron un paso adelante en su intento por ganarse un lugar en la próxima Copa del Mundo 2026. Se trata de Erick Sánchez, Israel Reyes y Germán Berterame.

Érick Sánchez en partido con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

El "Chiquito", mediocampista del América, fue de los mejores ante la Selección de Ecuador. El pequeño volante azulcrema desquicio a los defensores ecuatorianos, distribuyó juego, arrastró el esférico y pisó el área en varias ocasiones. Su picardía para provocar, pegar y jugar, son características que gustan a Javier Aguirre.

Israel Reyes, que regresó a la lateral por derecha, tuvo una destacada actuación frente a Ecuador. La poca certeza que brinda Jorge Sánchez, la baja de juego de Julián Araujo y la lesión de Rodrigo Huescas, abrió el panorama para el zaguero del América, que además juega de central y de contención.

Otro que sin duda demostró pasar por un buen momento, tanto en el choque como titular ante Ecuador, como frente a Colombia cuando ingresó de cambio, es Germán Berterame. El delantero naturalizado presume números que lo respaldan y ya se estrenó como goleador con la playera de la Selección Mexicana.

