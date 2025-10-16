Alexis Vega es uno de los mejores mexicanos en la Liga MX. Con el Toluca se convirtió en el pilar del equipo y no se ha cansado de hacer cosas espectaculares en el terreno de juego. La gran prueba es el título de que lograron el pasado torneo.

No obstante, cuando le toca ponerse la playera de la Selección Nacional, el Gru siempre ha quedado a deber, debido a que no se anima a sacar magia a la que ha acostumbrado a sus aficionados semana a semana.

¿Qué opina Mohamed de Alexis Vega?

Antonio Mohamed ha exprimido todo el potencial de Alexis Vega con el Toluca. El ‘10’ es el líder de los escarlatas y suele colaborar tanto con goles como con asistencias, dejando claro que está para cosas grandes.

Lamentablemente, algo pasa que cuando está con el cuadro de México se apaga el brillo de Vega. No obstante, pese a que se ha quedado lejos de las expectativas, el Turco Mohamed considera que en el próximo Mundial 2026, el atacante del Toluca será una de las figuras.

“Vega hará un Mundial bárbaro, la va a romper. Estoy segurísimo”, comentó en una charla que tuvo con TUDN.

Antonio Mohamed confía mucho en el potencia de Alexis Vega. Foto: Imago7

Para el entrenador de los Diablos Rojos es normal que en ocasiones Alexis no pueda demostrar de los que está hecho en el campo, ya que al ser uno de los más talentosos del Tricolor en ocasiones la presiones es mucha para él.

“De 20 jugadores que van, no está ninguno en su nivel, creo que hay una cierta presión generada alrededor de eso”, agregó Mohamed.

Alexis Vega disputará su segundo Mundial con la Selección Mexicana. En Qatar 2022 se quedó bastante lejos de lo que se esperaba de él, ya que muchos deseaban ver la versión del jugador que fue fundamental para que ganaran la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.