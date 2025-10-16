A 237 días para que arranque el Mundial 2026, hay mucha incertidumbre en TV Azteca debido a que trascendió que todavía no llegan a un acuerdo para obtener los derechos de transmisión del torneo de la FIFA.

Los aficionados han comenzado a especular con la posibilidad de que, como en la pasada Copa Oro, la única manera de disfrutar de las narraciones de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague sería vía YouTube y sin imagen del partido.

¿TV Azteca se queda sin Mundial 2026?

Hace varias semanas se sabía que TV Azteca debía de negociar con Televisa, debido a que dicha empresa tenía los derechos de transmisión del Mundial 2026 y es la encargada de revenderlos.

Lo que parecía un mero trámite por la buena relación de ambas televisoras en los últimos años se a alargado de más, por lo que comienzan las dudas sobre si la cadena del Ajusco los obtendrá.

Según el portal Mediotiempo, hasta el momento no ha existido ningún tipo de negociación, lo que es curioso tomando en cuenta que es menos de un año lo que falta para que se inaugure la Copa del Mundo.

Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos narraron la Copa Oro pasada vía YouTube. Foto: Especial

Se habla de que desde Chapultepec 18 le ofrecieron tres paquetes a TV Azteca para que decidieran los que más se ajustaban a sus condiciones actuales. El primero y más amplio sería el de transmitir 32 partidos, mismo que desde el principio rechazaron rotundamente.

A los del Ajusco únicamente les quedarían las opciones de pasar por sus canales 24 encuentros o el paquete de 12, incluyendo los de la Selección Mexicana, pero no ha habido respuesta.

Hasta el momento se desconocen los montos que solicitan desde Televisa, pero llama mucho la atención el hecho de que no han adquirido aún los derechos de uno de los eventos más fuertes para la empresa.

En caso de no comprarlo, esta sería la primera ocasión en la historia de la televisora que no lo hagan, tomando en cuenta que cuando era Imevisión no faltaban a este tipo de eventos. Llamará la atención ver de nuevo a Christian Martinoli conformarse con sus transmisiones por YouTube.