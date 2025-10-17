Dieciocho años después de su consagración en Canadá 2007, Argentina regresa a una final del Mundial Sub-20 luego de vencer 1-0 a la selección de Colombia en Santiago, en las semifinales de Chile 2025.

Tras ello, ahora la Albiceleste peleará por el título contra Marruecos, que saldrá al campo como debutante en una final juvenil.

Argentina es la selección más ganadora del Mundial Sub-20, con seis títulos y presente en 18 de las 24 ediciones. Ha disputado ocho finales, incluyendo el subcampeonato de 1983, y no conquista el torneo desde 2007, cuando un equipo liderado por Sergio "Kun" Agüero alcanzó la gloria en Canadá.

🏆 1979

❌ 1983

🏆 1995

🏆 1997

🏆 2001

🏆 2005

🏆 2007

❔ 2025



🇦🇷 Siete finales, seis coronas. Una nueva cita con la historia. 🔜@Argentina | #U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 16, 2025

Colombia, que en Emiratos Árabes Unidos 2003 logró su mejor resultado histórico en un Mundial juvenil al ser tercera, disputará el sábado en Santiago el partido por el tercer puesto frente a Francia -campeón en 2013-, que perdió 5-4 por penales (1-1 en 120 minutos) ante Marruecos en la otra semifinal de Chile 2025.

¿Cuándo y dónde ver la Final del Mundial Sub 20?

El partido de Argentina vs Marruecos está programado para disputarse el próximo domingo 19 de octubre.

El compromiso que definirá al campeón del mundo Sub-20 se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en punto de las 17:00 horas.

El partido de la gran final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos será transmitido por la señal de Canal 9, TUDN y ViX.

Final Mundial Sub 20 Chile 2025