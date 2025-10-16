La Federación Mexicana de Futbol ya prepara la actividad de la Selección Nacional para el próximo año mundialista, donde se esperan varios encuentros desde el mes de enero.

Mikel Arriola, Comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, confirmó lo que declaró Ivar Sisniega, Presidente de la FMF y aseguró que buscan rivales de Centroamérica para jugar en calidad de visitante.

“Están terminando su clasificación, veremos cuando ellos terminen contra qué equipos, pero Javier (Aguirre) nos pidió Centroamérica, ir de visita, ir a enfrentar a los jugadores a condiciones adversas, extremas, tanto de los equipos oponentes como del público, los viajes, traslados, hoteles, las serenatas. Eso es lo que quiere Javier”, declaró el directivo.

¿CR7 en la Ciudad de México?

Asimismo, confirmó que la Selección de Portugal y Cristiano Ronaldo serían los encargados de enfrentar a México en la reapertura del Estadio Azteca, la cual se espera se lleve a cabo en marzo de 2026.

“Lo más probable es que sí, que sea Portugal para la reapertura del Estadio Azteca. Faltan detalles que son técnicos, pero les diría que ya está todo casi cerrado”, aseveró Mikel Arriola.

Sobre el tema de CR7 y su posible primera vez jugando en suelo tricolor, Arriola aseguró que es parte del equipo y de estar en condiciones también viajaría a la Ciudad de México.

