La última vez que Hirving Lozano anotó en la Selección Mexicana, el estratega Diego Cocca todavía dirigía el timón del combinado nacional.

Mientras la noche caía en el Estadio Azteca, el “Tricolor” recibió la visita de Jamaica para disputar el pase al Final Four de la Concacaf Nations League. Una escena que se dio en marzo del 2023.

Pese a que Jamaica llevaba una cómoda ventaja de dos goles, erró en el segundo capítulo del partido. Henry Martín recibió una falta dentro del área, permitiendo que “Chucky” Lozano cobrara la pena máxima desde los once pasos.

Esto sucedió en el minuto sesenta y cuatro del partido, permitiendo que la Selección Mexicana rescatara el empate ante su rival. Inmediatamente, las gradas del Coloso de Santa Úrsula corearon el nombre de “Chucky” Lozano, quien festejó efusivamente el gol y lanzó un beso al cielo.

Para ese momento, Lozano sumaba dieciocho goles anotados con la camiseta del “Tricolor”.

Un año después del tanto, México —bajo la dirección de Jaime Lozano— cayó en la final de la Concacaf Nations League ante Estados Unidos. A partir de ese momento, Hirving Lozano desapareció del radar de la Selección Mexicana… Hasta que, en la pasada Fecha FIFA de septiembre, el estratega Javier Aguirre decidió convocarlo.

Y así como Lozano jugó minutos en el pasado mes de septiembre, en octubre también fue convocado para los partidos amistosos ante Colombia y Ecuador, a la espera de reencotrarse con el gol en noviembre.

El Chucky Lozano regresó a la Selección Mexicana con Javier Aguirre. FOTO: IMAGO7

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

En exactamente un mes, la Selección Mexicana saltará a la cancha del Estadio Corona para dejar atrás una Fecha FIFA que prácticamente fue para el olvido.

A mediados de noviembre, el combinado nacional se enfrentará a Uruguay. Un partido que se dará en medio de un contexto donde la afición mexicana exige la salida del estratega Javier Aguirre, puesto que el “Tricolor” hila cuatro partidos sin conocer la victoria.

Sábado, 15 de noviembre

México vs Uruguay | 19:00 (tiempo del centro de México) | Partido amistoso en el Estadio Corona.

