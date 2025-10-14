Seis partidos le bastaron a Germán Berterame para estrenarse como goleador de la Selección Mexicana. El naturalizado abrió el marcador frente a Ecuador.

Apenas al minuto 3 del encuentro entre en el estadio Akron, el naturalizado mexicano aprovechó un error en la salida ecuatoriana para vencer a Hernán Galíndez y poner el primer tanto para el Tricolor.

Berterame, nacido en Argentina, debutó como seleccionado nacional en 2024, ya bajo las órdenes de Javier "Vasco" Aguirre; sin embargo, le falta el gol como seleccionado mexicano.

El atacante de los Rayados de Monterrey presenta buenos números con el equipo de La Pandilla y eso le ha asegurado un lugar en el combinado nacional. Por lo menos para esta Fecha FIFA.

La ausencia que parece larga de Henry Martín, y el mal momento de Santiago Giménez le abre la posibilidad considerablemente a Berterame que con este tanto alza la mano para ser una seria opción de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Uruguay y Paraguay son los últimos partidos de México en este 2025. Ambos serán en noviembre en Torreón y San Antonio, Texas, respectivamente.

