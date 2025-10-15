Hirving Lozano regresó a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre, también fue convocado por Javier Aguirre para la de octubre y no se ha reencontrado con el gol ni con el triunfo.

Sin embargo, el Chucky ve un avance en el Tricolor y considera que van por el camino correcto con la preparación rumbo al próximo Mundial de 2026.

"Yo creo que sí (es el camino correcto). Como en todo momento, a veces se gana y a veces no. En lo general creo que el grupo está muy bien, el equipo está mejorando mucho y lo que nos pide Javier (Aguirre) lo tratamos de hacer siempre; hemos hechos cosas muy buenas", declaró tras el empate frente a Ecuador.

El atacante del San Diego FC considera que el balance en esta Fecha FIFA de octubre es bueno y hay cosas rescatables de la abultada derrota ante Colombia (4-0) y de la igualada frente a Ecuador (1-1).

"En el primer partido (contra Colombia) creo que el resultado fue un poco injusto, hicimos muy buenas cosas. Como dijo Javier, creo que hicimos cosas interesantes. Es un proceso y estamos trabajando mucho; Javier nos va a decir que debemos mejorar", aseveró.

Hacer un buen grupo se ha convertido en una de las prioridades y ahora toca demostrarlo dentro del terreno de juego. Para Hirving, la mejora de la Selección Nacional se ha notado en el proceso de Javier Aguirre.

"Es un proceso, vamos mejorando, vamos trabajando y lo importante es hacer un gran grupo, una familia como hemos dicho y creo que se ve reflejado dentro y fuera de la cancha. Lastimosamente tuvimos resultados adversos, pero hemos hecho cosas interesantes", concluyó Lozano.

El Chucky busca vivir su tercera Copa del Mundo con México, luego de estar en las ediciones Rusia 2018 y Qatar 2022. Su perfil ha bajado, pero es ahora uno de los elementos de experiencia rumbo al Mundial 2026.

