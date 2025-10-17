Aaron Ramsey, el futbolista galés de los Pumas, enfrenta uno de los episodios más dolorosos, tristes y angustiantes desde su arribo a suelo mexicano para unirse al equipo de la Liga MX.

La desaparición de su perrita 'Halo' en San Miguel de Allende, Guanajuato, ha sumido al jugador y su familia en una profunda desesperación e incertidumbre, compartiendo información en las redes que ayude a descubrir el paradero del animal.

La mascota, que fue dejada en un sitio especializado de cuidado de mascotas, se extravió sin dejar rastro, lo que ha movilizado a la afición auriazul y a miles de usuarios en redes sociales, quienes han compartido su preocupación por encontrar al perrito.

Desde entonces ha transcurrido casi una semana, sin tener noticias de 'Halo'.

Aunque los detalles precisos del incidente no han sido divulgados, el futbolista ha utilizado plataformas como Instagram y X para lanzar un llamado desesperado.

A través de ellas, tanto él como su familia comparten las últimas ubicaciones del perro y ruegan por cualquier pista que pueda llevarlos a su fiel compañera.

Sin embargo, la situación se agrava porque 'Halo' requiere medicación constante, lo que hace de mayor urgencia su rápida localización.

En un gesto de gratitud y evidente desesperación por tener de vuelta a 'Halo', Ramsey anunció una recompensa de 10 mil dólares –equivalentes a unos 180 mil pesos mexicanos– para quien brinde información veraz sobre el paradero de la mascota.

El 15 de octubre pasado, Ramsey publicó un mensaje: "Estamos desconsolados. Ha pasado casi una semana sin respuestas ni señales de ella. Seguimos rezando por un milagro".

¿Cuál fue el nuevo mensaje de Aaron Ramsey tras la desaparición de su mascota?

Este viernes 17 de octubre, el jugador reiteró su súplica en redes:

"Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una GRAN RECOMPENSA por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros", escribió el jugador de los Pumas tanto en inglés como en español en sus cuentas de X e Instagram.