España se mantiene al frente de la clasificación de la FIFA tras sus últimas victorias, ante Georgia y Bulgaria en la fase eliminatoria para el Mundial 2026,

Por su parte, Argentina subió un escalón y Alemania se sitúa entre las diez primeras.

Lee también: Revelan video de cómo fue baleado Bryan Angulo, exjugador de Cruz Azul

Según informó este viernes la FIFA, el conjunto albiceleste superó a Francia en la segunda posición de la lista tras el empate de los europeos a dos en Islandia.

Asimismo, Croacia, de Luka Modric, fue desplazada por Alemania y relegada fuera de los 10 primeros puestos, penalizada por su empate a cero ante la República Checa.

A su vez, los Países Bajos ganó una plaza, la sexta, a costa de Brasil que perdió en Tokio ante Japón.

¿Cómo le fue a México en el ranking tras la Fecha FIFA de Octubre?

Después de la última Fecha FIFA, la Selección Mexicana ha sido tundida, pues los resultados ante Colombia y Ecuador no fueron los esperados, incluso recibió una tremenda humillación ante los cafetaleros que despertó muchas dudas sobre el futuro del Tri rumbo al Mundial 2026.

Tras estos compromisos internaciones, el organismo rector del balompié dio a conocer las posiciones en el Ranking.

A pesar de la desastrosa derrota ante los colombianos de 4-0 y la igualada ante Ecuador, el conjunto nacional dirigido por el Vasco Aguirre logró mantenerse en su posición anterior. Es decir, el Tricolor se mantiene en el escalón número 14 del listado.

El mal rendimiento del equipo del Vasco dejó entrever ciertas dudas de cara al Mundial que se celebrará en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

Así quedó el ranking de la FIFA tras su actualización del 17 de octubre: