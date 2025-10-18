Enrique Bermúdez está a nada de regresar a los medios de comunicación. Por estas fechas del año pasado se dio a conocer su salida de Televisa luego de más de 50 años trabajando en dicha empresa, por lo que más de uno se comenzó a preguntar qué seguía para el comentarista.

Se sabe que tras su salida de TUDN tenía una cláusula que le impedía contratarse por un año con otra televisora, pero está por concluir y todo parece indicar de Tubi-Fox será la nueva casa del Perro, donde se reencontrará con Raúl Orvañanos.

¿Por qué lloró el Perro Bermúdez en pleno programa?

El carácter alegre y entusiasta de Enrique Bermúdez siempre se impregnó en cada una de sus narraciones, que aunado a su genial estilo cautivó a varias generaciones, mismas que lamentaron cuando dejó de aparecer en las transmisiones de Televisa.

Sin embargo, pese a que siempre se le vio feliz detrás de las cámaras, en una ocasión no pudo contener las lágrimas debido a una noticia que le dieron en pleno programa. El comunicador se puso emotivo en el set, lo que preocupó a sus compañeros, quienes no sabían el motivo por el que estaba llorando.

No obstante, lo que en ese momento parecía una tragedia en su vida, después pasó a ser una de las noticias más maravillosas en la vida de De la Serna. En noviembre de 2023, mientras trabajaba le anunciaron el nacimiento de su primer nieto, situación que lo llevó a experimentar nuevas emociones.

El Perro Bermúdez disfruta de sus vacaciones antes de regresar a los medios de comunicación. Foto: Especial

Su compañero en ese momento en TUDN, Xavi Sol, se encargó de subir el video del momento exacto donde lee que su primogénito Vadhir se había convertido en papá, tras leerlo trató de disimular las lágrimas con uno lentes oscuros que tenía.

El video no tardó mucho en convertirse en tema viral, principalmente porque el Perro Bermúdez es uno de los comentaristas deportivos más queridos por la afición, quienes sin duda están emocionados por su regreso a los medios de comunicación.