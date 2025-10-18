Christian Martinoli ya le respondió a Santiago Fernández ¿Qué le dijo?

Christian Martinoli es actualmente el comentarista deportivo más influyente del país. El cronista es garantía de rating en TV Azteca, debido a que por más esfuerzos que hacen Televisa, no ha podido contrarrestar el atractivo que resulta verlo junto a Jorge Campos, Luis García y Zague.

Y no es para menos, el comunicador combina su talento con humor, lo que resulta ameno para el espectador. No obstante, pese a los miles de seguidores que tiene, no a todos les gusta el estilo de Martinoli e incluso recién aseguraron que sus comentarios arruinaron una carrera en el futbol.

¿Qué mensaje mandó Martinoli a Santiago Fernández?

Santiago Fernández debutó en 2003 con el América bajo el mando de Manuel Lapuente y generó muchas expectativas. Incluso entrenó en el Barcelona, pero no logró quedarse, por lo que regresó al Nido, donde no tuvo muchas oportunidades y fue cedido al Toluca, donde tuvo sus mejores momentos.

Sin embargo, el delantero siempre ha sido recordado por las ridículas fallas que tuvo en el Preolímpico de Concacaf rumbo a Beijing 2008, donde ante Haití erró tres jugadas sin portero. Esa Selección Mexicana Sub-23 fue eliminada y no sólo significó el cese de Hugo Sánchez, también marcó la carrera de esa generación.

Muchos años después y ya retirado, Fernández tuvo una charla donde relató que la narración de Christian Martinoli sí lo afectó mucho en su momento, incluso actualmente con 40 años continúa recibiendo burlas por ese motivo.

“Él (Martinoli) debió tener más cuidado en ver cómo decir las cosas. No tengo nada contra él, es su estilo, simplemente creo que debe ser más empático con los otros. Me hizo la vida más complicada, porque hoy todavía hay gente que me sigue diciendo ‘de qué te vas a disfrazar’”, relató Santiago Fernández en el canal de YouTube de Antonio de Valdés.

Como era de esperarse, la respuesta de Christian Martinoli no se hizo esperar, debido a que en el ‘Viernes Botanero’ de TV Azteca, con su característico humor lanzó un mensaje irónico a Santiago Fernández.

“Ahora ya no le puedo decir nada a nadie porque le voy a arruinar la carrera... aunque depende de qué tan grande sea esa carrera”, comentó Martinoli.