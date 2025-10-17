Gilberto Mora apareció en portada de periódico español porque interesa al Real Madrid

Gilberto Mora ha causado revuelo no sólo en México sino en todo el mundo luego de su desempeño en el Mundial Sub-20 de Chile, donde desafortunadamente la Selección Nacional fue eliminada por Argentina en Cuartos de Final.

Sin embargo, tres goles y dos asistencias sirvieron para que ‘Morita’ despertara el interés de varios clubes en Europa, entre los que sin duda destaca el Real Madrid, en que años recientes ha renovado su plantilla y contrata a futbolistas jóvenes.

¿Real Madrid quiere fichar a Gilberto Mora?

Gilberto Mora recién cumplió los 17 años, pero ya es objeto de deseo de varios equipos importantes en el Viejo Continente. Muchos nombres han sonado, pero hasta el momento no hay una oferta oficial para buscar sus servicios.

Y la realidad es que no hay prisa, debido a que al menos un traspaso internacional de momento es imposible por las normas de FIFA. Toda aquella institución que desee llevarlo a Europa deberá esperar a la ventana de fichajes de invierno de 2026, cuando Gil tenga la mayoría de edad.

Sin embargo, todo parece indicar que desde España quieren adelantarse a los demás y comenzarían las charlas para convencer a Gilberto Mora de que son la mejore opción para su futuro.

Se trataría del Real Madrid, que desde el país ibérico ya comienzan a informar que el cuadro blanco tiene toda la intención de seguir de cerca al canterano de Xolos de Tijuana, que si no pasa nada extraño, será seleccionado en el Mundial 2026.

Gilberto Mora protagonizó la portada del Diario AS de España debido a que el Real Madrid lo quiere fichar. Foto: Especial

Incluso Gil Mora ya protagonizó su primera portada de un medio importante español, donde dan a conocer que el mediocampista nacional está en primera fila para ver su evolución en el campo.

"El Madrid observa de cerca al atacante de 17 años, estrella de la Selección Mexicana Sub-20. El club blanco pretende estar bien posicionado para el fichaje si continúa con su progresión en el Mundial 2026", se lee en la portada del Diario AS español.

De esta manera, en caso de mejorar todavía más su desempeño en el terreno de juego, Gilberto Mora se convertirá en objeto de deseo de los equipos más importantes de Europa.